Entre Max Verstappen et Lando Norris, la bagarre continue

1/8 Amis et rivaux à la fois: Max Verstappen (à g.) et Lando Norris.

Roger Benoit

Pendant longtemps, il a semblé que le Néerlandais, avec Charles Leclerc (26 ans) au volant de sa Ferrari, serait le concurrent le plus redoutable sur la voie d'un quatrième titre mondial. Mais depuis le triomphe de Monaco, le Monégasque est tombé dans le creux de la vague. Tout comme l'écurie rouge. Trop de pannes et d'erreurs stratégiques.

Carambolage dès le sprint

Le nouveau chasseur du Néerlandais dans la Red Bull est son meilleur ami: le Britannique Lando Norris dans sa McLaren. Mais sur le circuit, ils se donnent la becquée. Comme à Spielberg, où des contacts ont déjà eu lieu lors de la course de sprint du samedi.

Max Verstappen (196 courses) sent qu'un danger désagréable le guette avec Lando Norris (115 courses). Dans ce contexte, les statistiques claires ne comptent plus depuis longtemps: 61 victoires à 1 – 40 poles positions à 2 – 106 podiums à 19.

Les deux pilotes sanctionnés

Après le crash du Grand Prix d'Autriche dans le troisième virage – après des duels déjà chauds – les deux parties se sont bien sûr accusées mutuellement. Et la FIA a vu en Verstappen, qui a poussé Norris vers l'extérieur, le coupable – dix secondes de pénalité.

Cinq tours plus tôt, Lando Norris avait écopé d'une pénalité de cinq secondes. Il avait quitté la piste pour la quatrième fois malgré le drapeau d'avertissement noir et blanc.

Max ne gère pas les victoires

La sanction a-t-elle été annoncée à temps? Le débat se poursuit à ce sujet. Eh bien, Red Bull aurait pu avertir le leader Verstappen – et celui-ci aurait pu laisser passer Norris sans se battre. Avec un confortable matelas de cinq secondes de retard pour les derniers tours.

Les experts sont unanimes: ce n'est pas ainsi qu'un Verstappen veut gagner! Même si l'ancien pilote sanguin a beaucoup appris ces dernières années.

Suite à Silverstone

Les régulateurs de la Formule 1 de la FIA devraient continuer à bien regarder les incidents à l'avenir. Mais laissons-les se battre roue contre roue. Pendant trop longtemps – après les duels entre Hamilton et Verstappen – l'ennui a dominé dans ce sport.

Et dès vendredi, le spectacle continue à Silverstone. Il y a un an, Verstappen avait décroché la pole position (devant Norris) et avait ensuite remporté la course (devant Norris). Le décor est donc planté.