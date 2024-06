Max Verstappen en pole pour le sprint à Spielberg

Max Verstappen a lancé idéalement la course à domicile de son écurie Red Bull. Le Néerlandais s'est assuré la pole position pour la course sprint du Grand Prix d'Autriche vendredi à Spielberg.

Verstappen partira en pole dans la course sprint à Spielberg.

ATS Agence télégraphique suisse

Le triple champion du monde s'est montré 93 millièmes plus rapide que le Britannique Lando Norris (McLaren) lors de la phase décisive des qualifications pour la troisième course sprint de la saison. L'équipier australien de Norris, Oscar Piastri, et George Russell (Mercedes) seront sur la deuxième ligne de départ.

C'est la deuxième fois cette année que Verstappen s'élance en tête d'une épreuve à la distance réduite. A Miami, il avait profité d'une position de départ parfaite pour s'imposer et à Shanghai, deux semaines plus tôt, il avait également terminé premier malgré une quatrième place sur la grille.

Verstappen a également donné le ton lors des deux courses qui se sont déroulées jusqu'à présent à Spielberg sur une centaine de kilomètres, soit environ un tiers de la distance d'un Grand Prix. Il y a deux ans et la saison dernière, il avait profité de la meilleure position de départ pour remporter la victoire.

L'équipe Sauber et ses pilotes restent en revanche dans le creux de la vague. Le Finlandais Valtteri Bottas s'élancera pour le sprint depuis la 18e place sur la grille, tandis que le Chinois Zhou Guanyu partira du fond de la grille en 20e position.