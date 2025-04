1/10 C'est actuellement le grand sujet de conversation en Formule 1: Max Verstappen va-t-il bientôt laisser tomber Red Bull? Photo: AFP

Roger Benoit

Pour les fans de Sauber, il n'y aura pas non plus de longues discussions en 2025: la C45 trop faible ne permet pas à Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto de rêver à de gros points, même sur le circuit de 6,174 km du port de Jeddah en Arabie Saoudite.

«La disqualification était notre erreur»

Un an après avoir sombré dans les profondeurs du classement à Shanghai, l’histoire risque de se répéter pour Sauber. L'an dernier, Valtteri Bottas et Guanyu Zhou avaient été éliminés prématurément en qualifications et avaient vécu un week-end cauchemardesque en occupant les deux dernières places au final. Sur le plan sportif, peu d'évolution est envisagée, malgré le changement de pilotes. Mais en interne, quelque chose a bel et bien changé.

La lanterne rouge de la Formule 1 ne brille toujours pas en piste, mais elle le fait désormais par sa transparence. L’ambiance dans le team s’est apaisée, la communication s’est clarifiée. Fini les discours creux et les pirouettes verbales. À Bahreïn, après la disqualification de Nico Hülkenberg pour une erreur de son écurie, Beat Zehnder n’a pas esquivé: «Il n’y a pas d’excuse. C’est notre faute!» Une déclaration franche, presque impensable il y a encore quelques saisons.

Chez Sauber, l’horizon reste bouché. Mais au moins, les rétroviseurs sont nets.

Lando Norris déjà mentalement atteint

Chez McLaren-Mercedes, l'harmonie recherchée est terminée après la deuxième victoire d'Oscar Piastri en 2025. Lando Norris, encore leader du championnat du monde (trois points devant l'Australien), perd ses nerfs, se plaint et est mentalement atteint.

Le Britannique ne s'attendait pas à un collègue aussi serein et rapide. C'est maintenant à l'équipe d'annoncer enfin la couleur. Avant que les choses ne se gâtent sur la piste ou en dehors.

Où sont les adversaires pour le titre?

L'avantage pour McLaren: il n'y a personne pour inquiéter régulièrement Lando Norris et Oscar Piastri. Malgré Charles Leclerc et George Russell, les Mercedes et Ferrari ne sont pas encore assez rapides.

Reste le quadruple champion du monde Max Verstappen. Le Néerlandais (seulement huit points derrière Lando Norris) a haussé le ton devant les caméras de télévision, parlant après Bahreïn d'une catastrophe au niveau des freins, de l'équilibre et des deux arrêts au stand ratés.

Les coups de force sont dangereux

Officiellement, Red Bull maîtrise la situation. Les communiqués de l’écurie laissent entendre que les problèmes sont identifiés, traités, et bientôt résolus. Mais en réalité, l’illusion ne tient plus. La RB21, comme la C45, n’a rien d’une arme miracle. Elle déçoit. Et Max Verstappen commence à en payer le prix.

Le triple champion du monde n’a rien perdu de son talent, ni de sa rage. Mais ses coups d’éclat de plus en plus fréquents – comme au Brésil en 2024 ou récemment au Japon – ressemblent davantage à des coups de force désespérés qu’à des démonstrations de maîtrise. La frustration affleure, la colère gronde. Et chez Red Bull, même les figures les plus influentes, comme son père Jos ou le conseiller Helmut Marko, vivent chaque course dans une tension extrême, en pleine zone rouge émotionnelle.

Helmut Marko, d’habitude si mesuré dans ses prédictions, n’a plus de doutes: «Sans une voiture digne de ce nom, Red Bull perdra Max», lâche-t-il. Comme un avertissement. Comme une évidence.

Mercedes: l'embarras du choix?

Sur le papier, Mercedes reste le choix le plus logique pour Max Verstappen. L’homme aux 64 victoires en Grand Prix est courtisé depuis des mois par Toto Wolff, qui rêve de l’associer à ses flèches d’argent. Mais la donne a changé.

George Russell brille, Kimi Antonelli étonne. Et le début de saison 2025 a replacé Mercedes sur la carte des prétendants. Dans ce contexte, accueillir Max Verstappen deviendrait presque… un problème. Qui sacrifier? George Russell, le chouchou maison? Kimi Antonelli, le futur en marche? Le casse-tête est réel.

L’alternative Aston Martin-Honda, elle, offre des arguments sonnants et trébuchants. Le clan Verstappen pourrait y doubler sa mise, au prix d’un choix moins sportif. Mais vendre son âme de pilote à Lawrence Stroll, qui tente de combler son insatiable frustration à coups de millions, ce n’est pas exactement dans l’ADN de Super Max.