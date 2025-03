1/8 Les essais de Bahreïn l'ont montré: La situation reste difficile pour Sauber. Photo: Getty Images

Roger Benoit

Outre les temps (tous réalisés avec les pneus médiums C3 et C4), dix duels internes ont retenu l'attention lors des essais F1 de Bahreïn! En effet, seules McLaren et Aston Martin, les favoris, n'ont pas changé de pilotes durant l'intersaison. Il était donc intéressant d'observer les premières tendances. A ce petit jeu, les pires notes ont été attribuées à Haas et, une fois de plus, à Sauber. Dans l'équipe américaine, Esteban Ocon (17e) a assumé son rôle de favori face à la lanterne rouge Oliver Bearman (20e).

Nouvelle «vérité» d'Hinwil

Chez Sauber, on n'a pas décollé. Gabriel Bortoleto (18e) a même été 0,4 seconde plus rapide que Nico Hülkenberg (19e). Le directeur technique James Key, qui est sous haute pression, s'est réfugié dans des formules toutes faites: «Test productif, performance solide, informations précieuses recueillies, comme toujours, les temps n'étaient pas au centre des préoccupations». Des mots qui sonnent presque comme un discours d'adieu.

De nombreux nouveaux pilotes ont déjà montré de quoi ils étaient capables lors des duels. Comme Lewis Hamilton (2e) chez Ferrari contre Charles-Henri Leclerc (3e) ou Isack Hadjar (15e) chez Racing Bulls contre Yuki Tsunoda (14e). L'important, encore plus que les résultats bruts, est de construire une belle alchimie et une bonne ambiance de travail entre les pilotes. Max Verstappen (5e) a lui déjà pris ses distances avec Liam Lawson (11e) chez Red Bull.

Le grand bluff des favoris

Et McLaren? Oscar Piastri (8e) et Lando Norris (13e) ont bluffé. Tous deux ont interrompu leurs tours, alors qu'ils venaient de réaliser un très bon temps intermédiaire. Contrairement à Mercedes, qui a toutefois fait mieux que prévu avec George Russell (4e) et Kimi Antonelli (7e).

Chez Alpine, Pierre Gasly (9e) est toujours resté nettement devant Jack Doohan (12e). «Jusqu'à quand Doohan peut-il durer chez Alpine?» a demandé un journaliste au super-conseiller de l'équipe, Flavio Briatore, alors que l'immense talent Franco Colapinto attend son tour en coulisses. La réponse de Flavio Briatore? Il a regardé sa montre...