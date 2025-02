Daniel Leu

Bienvenue au loto de la Formule 1! Depuis 2014, les pilotes peuvent choisir eux-mêmes leur numéro de départ. Les numéros disponibles vont de 2 à 99, à deux exceptions près: Le 1 est réservé au champion du monde en titre et le 17 a été retiré par la Fédération internationale de l'automobile après le terrible décès de Jules Bianchi. Le Français avait été victime d'un grave accident lors du GP du Japon 2014 et avait succombé à ses graves blessures neuf mois plus tard.

Lorsqu'un pilote quitte la Formule 1, son numéro personnel reste bloqué pendant deux ans. Ensuite, il peut à nouveau être utilisé par d'autres pilotes. C'est pourquoi les numéros 5 (Sebastian Vettel), 6 (Nicholas Latifi) et 47 (Mick Schumacher) ont à nouveau été mis sur le marché cette saison.

Numéro 1: Max Verstappen

Max Verstappen: Le 1 appartient au champion du monde. Photo: Lukas Gorys

Son numéro de départ officiel est en fait le 33, mais en tant que champion du monde, le Néerlandais prend naturellement le départ de cette saison avec le 1.

Numéro 4: Lando Norris

«J'ai pris le numéro qui correspondait parfaitement à mon logo», a expliqué un jour le Britannique. Son hashtag sur les médias sociaux: #L4ndo.

Numéro 5: Gabriel Bortoleto

Le 5 appartenait autrefois à Sebastian Vettel, mais il est à nouveau libre. Le nouveau pilote Sauber s'en est emparé, car il avait été sacré champion de Formule 3 en 2023 avec la 5.

Numéro 6: Isack Hadjar

En 2016, il est devenu champion du monde avec le 6: Nico Rosberg. Photo: Lukas Gorys

Lorsque le nouveau pilote de Racing Bulls a reçu son premier kart, il portait le numéro 6. Un bon présage? Nico Rosberg est devenu champion du monde en 2016 avec ce numéro.

Numéro 7: Jack Doohan

Auparavant, Kimi Räikkönen partait avec le numéro 7, et comme le Finlandais est l'idole de Jack Doohan, il court désormais lui aussi avec le numéro 7.

Numéro 10: Pierre Gasly

La légende veut que le Français parte avec le 10 pour deux raisons: premièrement, lors de son triomphe en Formule Renault en 2013, il avait déjà le 10; deuxièmement, l'ancien footballeur Zinédine Zidane jouait aussi avec le 10 en équipe de France.

Numéro 12: Andrea Kimi Antonelli

Lorsque l'Italien a remporté la Formule 4 italienne en 2022 et la Formule régionale en 2023, il avait à chaque fois le numéro 12 sur sa voiture. «Il n'y a donc aucune raison de choisir un autre numéro», explique le nouveau pilote Mercedes.

Numéro 14: Fernando Alonso

«Le 14 m'a toujours porté chance», explique l'Espagnol. Par exemple le 14 juillet 1996, lorsqu'à l'âge de 14 ans, il avait remporté un championnat de karting avec le numéro 14.

Numéro 16: Charles Leclerc

Charles Leclerc avec le 16 au GP du Brésil 2024. Photo: Lukas Gorys

Comme ses numéros préférés, 7 et 10, étaient déjà pris, il a un jour choisi le 16, puisque son anniversaire est un 16 et que 1 plus 6 égale 7.

Numéro: 18 Lance Stroll

Déjà dans les catégories juniors, le Canadien portait occasionnellement le 18. Et lorsqu'il est arrivé en formule en 2017, il avait 18 ans.

Numéro 22: Yuki Tsunoda

En fait, le Japonais voulait le 11, mais celui-ci était déjà pris par Sergio Pérez lors de ses débuts en Formule 1 en 2021. C'est pourquoi Tsunoda a choisi le double 11.

Numéro 23: Alexander Albon

Il a fourni un jour deux raisons qui plaidaient en faveur du 23. Premièrement, il a fêté son anniversaire un 23. Et deuxièmement: le 23 est la moitié du légendaire 46 de Valentino Rossi.

Le numéro 27: Nico Hülkenberg

La 27 appartenait autrefois au légendaire Gilles Villeneuve, aujourd'hui à Nico Hülkenberg. Photo: Lukas Gorys

L'Allemand est né un 19.8. Et que donne 19 plus 8? C'est exact, 27. Le fait que le 27 soit devenu culte en Formule 1 grâce au légendaire Gilles Villeneuve est un bel effet secondaire.

Numéro 30: Liam Lawson

Pour le Néo-Zélandais, le 30 est une tradition depuis des années. «Depuis l'âge de huit ans, je roule avec ce numéro».

Numéro 31: Esteban Ocon

Lorsque le Français a remporté son premier titre en karting, c'était avec le numéro 31. Par la suite, il n'y a jamais eu de raison d'en changer.

Numéro 44: Lewis Hamilton

Nouvelles équipes, ancien numéro: Lewis Hamilton avec le 44. Photo: imago/Italy Photo Press

Le 44 lui a permis de remporter de nombreuses courses en tant que pilote de karting. On ne sait pas si l'indicatif de la Grande-Bretagne a également joué un rôle dans cette décision.

Numéro 55: Carlos Sainz

Lui aussi voulait le 5, mais il était déjà occupé par Sebastian Vettel. L'Espagnol a donc opté pour le 55.

Numéro 63: George Russell

Son frère Benjy avait déjà roulé avec le 63, et comme le 6 et le 3 ressemblent aux initiales de George, il a choisi le 63.

Numéro 81: Oscar Piastri

Voilà le 81 qui arrive en trombe: Oscar Piastri. Photo: Lukas Gorys

A l'époque du karting, l'Australien avait le 11, mais lorsque celui-ci était déjà occupé lors d'une course, il a opté pour le 81, auquel il est resté fidèle depuis.

Numéro 87: Oliver Bearman

Son explication: «Mon père l'utilisait déjà: Mon anniversaire est le 8 mai, celui de mon frère le 7 août. C'est pourquoi j'ai moi aussi toujours utilisé ce numéro».

Les pilotes ont été champions du monde avec ces numéros au cours des 50 dernières années:

Champions du monde avec le numéro 1:

1986 Alain Prost, 1991 Ayrton Senna, 1995 Michael Schumacher, 1999 Mika Häkkinen, 2001-2004 Michael Schumacher, 2006 Fernando Alonso, 2011-2013 Sebastian Vettel, 2022-2024 Max Verstappen.

Champion du monde avec le numéro 2:

1985 Alain Prost, 1989 Alain Prost, 1993 Alain Prost.

Champion du monde avec le numéro 3:

1997 Jacques Villeneuve, 2000 Michael Schumacher.

Champion du monde avec le numéro 5:

1978 Mario Andretti, 1981 Nelson Piquet, 1983 Nelson Piquet, 1992 Nigel Mansell, 1994 Michael Schumacher, 1996 Damon Hill, 2005 Fernando Alonso, 2010 Sebastian Vettel.

Avec le 5 au premier rang: Mario Andretti en 1978. Photo: imago images/Motorsport Images

Champion du monde avec le numéro 6:

1982 Keke Rosberg, 1987 Nelson Piquet, 2007 Kimi Räikkönen, 2016 Nico Rosberg.

Champion du monde avec le numéro 8:

1984 Niki Lauda, 1998 Mika Häkkinen.

Champion du monde avec le numéro 11:

1976 James Hunt, 1977 Niki Lauda, 1979 Jody Scheckter.

Champion du monde avec le numéro 12:

1975 Niki Lauda, 1988 Ayrton Senna.

Son premier titre de champion du monde en 1988, Ayrton Senna l'a remporté avec le numéro 12. Photo: Lukas Gorys

Champion du monde avec le numéro 22:

2008 Lewis Hamilton, 2009 Jenson Button.

Champion du monde avec le numéro 27:

1980 Alan Jones, 1990 Ayrton Senna.

Champion du monde avec le numéro 33:

2021 Max Verstappen.

En 2021, lors de son premier titre de champion du monde, Max Verstappen avait encore son numéro habituel, le 33. Photo: Lukas Gorys

Champion du monde avec le numéro 44:

2014/15 Lewis Hamilton, 2017-2020 Lewis Hamilton.