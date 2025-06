Kimi Antonelli sanctionné après avoir percuté Max Verstappen

Andrea Kimi Antonelli a été sanctionné pour avoir percuté Max Verstappen dimanche à Spielberg Photo: Darko Bandic

ATS Agence télégraphique suisse

L'Italien est sanctionné pour avoir percuté Max Verstappen (Red Bull) dimanche lors du 1er tour du Grand Prix d'Autriche de F1.

Quelques secondes après le départ, le rookie transalpin a freiné trop tard au virage 3, ses roues se sont bloquées et il est parti en dérapage, ne pouvant éviter la collision avec la monoplace du quadruple champion du monde.

Antonelli, qui dispute sa première saison en F1, a reconnu son erreur devant la presse et s'en est excusé. «Je n'ai pas forcément freiné trop tard, mais j'ai freiné fort parce que j'étais derrière les autres voitures. À ce moment-là, j'ai bloqué l'arrière et je n'ai pas pu arrêter la voiture. (...) La voiture a donc pris de la vitesse et l'accident était inévitable», a-t-il expliqué.

«C'est une grosse erreur. Je suis vraiment désolé pour l'équipe et pour Max (Verstappen), bien sûr, parce qu'il n'était que spectateur», a ajouté l'Italien, dont la pénalité s'appliquera lors de la prochaine course qu'il disputera, probablement dimanche prochain lors du GP de Grande-Bretagne à Silverstone.