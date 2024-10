Andrea Kimi Antonelli (à gauche) est au volant de la Mercedes lors de la première séance d'entraînement au Mexique. Photo: imago/PanoramiC 1/6

Roger Benoit

Andrea Kimi Antonelli (18 ans) est assis dans la Mercedes de Lewis Hamilton, Robert Schwarzman (25 ans) dans l'Audi-Sauber de Zhou. L'Italien a déjà une place de titulaire pour 2025 chez les Flèches d'argent. Le Russe sous licence israélienne roule pour l'académie Ferrari et est prêté au partenaire moteur suisse.

La pluie a stoppé Robert Schwarzman

Déjà à Zandvoort, Robert Schwarzman, dont on disait autrefois qu'il avait plus de talent que Mick Schumacher (25 ans) au sein de l'Académie rouge, aurait dû prendre place dans la C44 de Hinwil. Malheureusement, le premier entraînement en Hollande a été annulé pour cause d'inondations.

Il a maintenant une deuxième chance, mais il n'entre pas en ligne de compte pour le deuxième cockpit d'Audi-Sauber en 2025.

Andrea Antonelli s'est déjà crashé: pas grave!

Pour Andrea Antonelli, il s'agit de la deuxième apparition officielle en GP après Monza. Il y a d'abord réalisé le meilleur temps, avant de perdre et de crasher sa Mercedes à la sortie de la Parabolica après cinq tours.

Seuls ceux qui se crashent sont rapides, dit un vieux dicton. Attention toutefois à ne pas reproduire l'incident trop souvent. Andrea Antonelli prévoit de prendre sa revanche,

Première ligne de départ au Mexique

Ferrari se rend au Texas fort du 87e doublé de son histoire. Michael Schumacher et Rubens Barrichello en ont remporté 25 ensemble. Charles Leclerc et Carlos Sainz sont donc chauds depuis Austin - et partagaient la première ligne de départ au Mexique il y a un an!

En course, le vainqueur s'est appelé Max Verstappen (pour la cinquième fois au Mexique) devant 140'000 spectateurs réunis dans un stade de baseball. Mais pour Alfa-Sauber, il n'y avait une fois de plus rien à fêter après la bonne qualification (les deux voitures dans le top 10 final): 14e Zhou, 15e Bottas.

Sergio Pérez en fin de carrière

La grande question dans le paddock: qu'adviendra-il du héros local Sergio Pérez (34 ans)? Le Mexicain, qui va être père pour la quatrième fois, en a-t-il assez - ou sera-t-il peut-être déjà remplacé pour les dernières courses?

Mathématiquement, il est sans doute trop tard. Le champion du monde Red Bull-Honda (504 points) sera remplacé par McLaren-Mercedes (544) ou même Ferrari (496). Et la raison est très simple: Sergio Pérez, huitième du championnat du monde, a obtenu cette année 204 points de moins que le leader du championnat, Max Verstappen. L'an dernier, le héros national Sergio Pérez a été éliminé dès le premier tour au Mexiique après un crash avec Charles Leclerc.