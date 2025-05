Oscar Piastri l'emporte au GP de Miami, McLaren intouchable

McLaren a écrasé le GP de Miami après les victoires d'Oscar Piastri dimanche et de Lando Norris samedi. L'écurie britannique a ainsi confirmé sa supériorité en F1. Oscar Piastri a lui conforté sa place de leader au championnat.

L'écurie McLaren s'est montrée intouchable ce week-end au GP de Miami. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

L'écurie McLaren s'est montrée intouchable ce week-end au GP de Miami avec les victoires de Lando Norris samedi lors de la course sprint et d'Oscar Piastri dimanche lors du Grand Prix, confirmant ainsi sa supériorité actuelle en Formule 1.

Un an après son retour sur le devant de la scène sur le tracé floridien où le Britannique avait remporté le premier GP de sa carrière, l'équipe basée à Woking (Angleterre) a écrasé la concurrence et s'est échappée encore un peu plus au classement des constructeurs.

Piastri, qui a engrangé sa troisième victoire consécutive, la quatrième de la saison après la Chine, Bahreïn et l'Arabie saoudite, a, lui, augmenté son avance en tête du championnat sur Norris, la portant à 16 longueurs, et se pose de plus en plus en favori pour la couronne mondiale.

Revanche sur Verstappen

L'Australien, parti troisième dimanche, a profité de la bagarre entre son coéquipier et Max Verstappen (Red Bull) dans les deux premiers virages pour s'emparer de la deuxième place. Malgré une belle résistance du quadruple champion du monde en titre, le natif de Melbourne a fait parler la supériorité de sa monoplace pour prendre la tête au 14e tour et ne plus jamais la quitter.

«J'ai remporté la course que je voulais vraiment gagner. Les qualifications étaient difficiles hier (samedi) donc finir avec un succès aujourd'hui (dimanche) c'est génial. Au premier virage je suis resté à bonne distance de Max (Verstappen) et ensuite j'avais un bel avantage en termes de rythme. La voiture était incroyable aujourd'hui», a déclaré l'Australien.

Relégué au sixième rang, Norris a aussi profité de la vélocité de sa monoplace pour remonter rapidement au classement. A l'issue d'un âpre duel, l'Anglais a ensuite pris sa revanche sur Verstappen, qui lui avait fermé la porte de manière musclée en début de course.

Tension au sein de l'écurie Ferrari

Mad Max, quatrième derrière le Britannique George Russell (Mercedes) dimanche, a été le grand perdant du week-end puisqu'il n'avait inscrit aucun point samedi lors du sprint et en a encore concédé dimanche. Il se consolera toutefois avec la naissance de son premier enfant, une petite fille prénommée Lily qui est née juste avant le week-end floridien.

L'un des faits marquants de la course a été la tension qui a éclaté au grand jour au sein de l'écurie Ferrari. Le septuple champion du monde Lewis Hamilton a en effet critiqué à la radio la stratégie de son équipe quand il estimait être le plus rapide des deux pilotes de a Scuderia. «Ce n'est pas un bon travail d'équipe, c'est tout ce que j'ai à dire», a-t-il lâché à son ingénieur de course.

Si son coéquipier Charles Leclerc l'a finalement laissé passer, le Britannique a dû se résoudre à lui rendre la pareille quelques tours plus tard car il roulait moins vite que le Monégasque. Les deux hommes ont finalement terminé septième et huitième, à environ une minute des McLaren.

Bonne course pour Williams

Les Williams, en revanche, ont connu une très bonne course puisque le Thaïlandais Alexander Albon a terminé à une inattendue cinquième place, alors que l'Espagnol Carlos Sainz a fini neuvième après avoir mené la vie dure à Ferrari, son ancienne écurie, jusqu'au dernier virage de course où il a failli doubler Hamilton.

Côté français, la course a été frustrante. Le rookie Isack Hadjar (Racing Bulls) a échoué à seulement deux dixièmes de la dixième place du Japonais Yuki Tsunoda (Red Bull), pénalisé de cinq secondes pour un excès de vitesse dans la voie des stands mais qui est tout de même parvenu à arracher le dernier point en jeu. Les deux autres Français, Esteban Ocon (Haas) et Pierre Gasly (Alpine), n'ont pu faire mieux que 12e et 13e.

Lors du prochain Grand Prix à Imola (Italie) dans deux semaines, Gasly pourrait avoir un nouveau coéquipier puisque l'Australien Jack Doohan, encore contraint à l'abandon dimanche et qui n'a pas inscrit le moindre point en six courses cette saison, devrait être évincé au profit de l'Argentin Franco Colapinto, l'un des pilotes de réserve de l'écurie franco-britannique.