L'été complètement fou d'Erling Haaland

Sept buts au Mondial, une valeur record de 220 millions d'euros et un été de tous les excès. Entre réseaux sociaux, yacht, polémiques et fêtes, Erling Haaland ne passe pas inaperçu.

Petar Djordjevic

Erling Haaland continue d'écrire son conte de fées estival, même après la Coupe du monde. Éliminée par l'Angleterre en quarts de finale après prolongation, la Norvège peut toutefois rentrer au pays avec fierté au vu de son parcours, et tout particulièrement grâce à son avant-centre. Auteur de sept buts durant le tournoi, l'attaquant de Manchester City a conduit les Scandinaves vers leur première qualification pour une phase à élimination directe d'une Coupe du monde depuis près de 30 ans.

À l'issue du tournoi, il a également franchit un cap historique sur Transfermarkt. Aux côtés de Lamine Yamal (19 ans), il devient, selon la plateforme spécialisée, le joueur le plus cher de l'histoire. Les deux hommes sont désormais estimés à 220 millions d'euros. Mais le Scandinave ne fait pas parler de lui uniquement sur les terrains.

Nouvelle star des réseaux sociaux

Pendant la Coupe du monde, Haaland est devenu une véritable star des réseaux sociaux. Rien que sur Instagram, le Norvégien a gagné 32 millions d'abonnés par rapport au début du tournoi. Le joueur de 26 ans compte désormais plus de 76 millions de followers sur la plateforme.

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Cette popularité s'explique notamment par son activité permanente. Haaland commente lui-même, avec beaucoup d'autodérision, de nombreuses publications et mèmes le concernant. Les posts montrant des sosies féminins de l'avant-centre connaissent un immense succès. Tout comme la chanson qu'il avait enregistrée autrefois avec deux amis d'enfance et qui a depuis été remixée par la superstar de la musique électronique Kygo.

Des souvenirs uniques

Tout le monde semble soudain ressembler à la star du football. Mais Haaland ne vit pas seulement un été de rêve derrière son écran. Avant de rentrer chez lui, le Scandinave, comme de nombreux touristes, fait le plein de souvenirs.

Outre des chapeaux et des bottes de cowboy, ce sont surtout ses étonnants compagnons à fourrure qui attirent l'attention. Haaland emporte en Norvège trois animaux empaillés, achetés plusieurs centaines de dollars chacun. Les images du Scandinave descendant de l'avion avec un raton laveur dans les bras ont fait le tour du monde.

Polémique autour de balles de golf

Juste après, l'équipe nationale norvégienne est accueillie à Oslo par plus de 90'000 supporters. C'est le début d'un été festif qui semble ne jamais vouloir s'arrêter. La star du football loue un yacht facturé 250'000 francs par semaine et navigue en Méditerranée, au large des côtes de Saint-Tropez et d'Ibiza.

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Haaland n'échappe toutefois pas à une polémique. Une vidéo montrant le Scandinave en train de jouer au golf sur le pont du yacht provoque l'indignation sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes lui reprochent de polluer la mer avec ses balles de golf.

Les balles blanches se dissoudraient dans l'eau et serviraient de nourriture aux poissons, assure Haaland, apaisant ainsi les critiques, alors qu'il est déjà en route vers la fête suivante. Son anniversaire approche et le golfeur sur yacht met le cap sur Saint-Tropez. Amarré sur la Côte d'Azur, Haaland fête l'événement dans le très prisé beach club Shellona. Il profite pleinement de la soirée et partage de nombreuses photos et vidéos de la fête avec ses fans.

Mariage dans les Pouilles

Son coéquipier à Manchester City, Gianluigi Donnarumma (27 ans), s'est marié. Haaland met alors le cap sur les Pouilles. Il y passe deux jours à célébrer l'événement avec son gardien. Le traditionnel rituel de célébration des Norvégiens est évidemment de la partie.

Alors que Donnarumma a déjà repris la compétition avec Manchester City lors de la tournée asiatique, Haaland séjourne dans la petite ville sicilienne de Taormine. Le Norvégien y a passé à plusieurs reprises quelques jours cet été avec sa fiancée, Isabel Haugseng Johansen.

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Michael Jordan également de la partie

À Taormine aussi, Haaland se fait remarquer pendant ses vacances en déambulant dans les ruelles, vêtu de Dolce & Gabbana, comme un mannequin. C'est également dans cette ville que le Norvégien croise la légende de la NBA Michael Jordan (63 ans), avec qui il partage une photo sur Instagram accompagnée de la légende: «Aucune description nécessaire».

Il s'agit, pour l'heure, du dernier épisode de l'été complètement fou d'Erling Haaland. Cette parenthèse méditerranéenne touche sans doute lentement à sa fin, alors que la Premier League reprendra pour les Skyblues le 23 août. Reste à voir dans quel état de forme le fêtard amateur de golf sur yacht abordera le début du championnat.