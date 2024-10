La Juventus s'impose dans la douleur

La Juventus a eu besoin d'un seul but pour s'imposer. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Pour la Juve comme pour le Milan quelques heures plus tôt, un carton rouge a changé la donne lors de cette 8e journée. La Juventus s'est retrouvée en supériorité numérique dès la 23e minute après l'exclusion d'Alessio Romagnoli pour avoir déséquilibré Pierre Kalulu juste avant la surface de réparation.

L'équipe de Thiago Motta a logiquement dominé la Lazio, mais devant son public elle n'a pas impressionné et ne s'est montrée dangereuse qu'à deux reprises. Dusan Vlahovic a frappé la transversale (57e) et, deux minutes plus tard, Douglas a manqué de peu le cadre de la tête.

Il lui a fallu attendre la 85e min pour prendre l'avantage quand le défenseur de la Lazio Mario Gila a détourné dans son propre but un centre de Juan Cabal.

«Cela a été un match compliqué contre un très bon adversaire, mais on n'est jamais découragé, cette victoire est la première à domicile (en championnat) depuis août, elle est méritée», a estimé Motta.

Avec ses 16 points, la Juve qui n'a toujours pas perdu cette saison et qui n'a concédé qu'un seul but en championnat, est 2e juste derrière Naples (16 pts également, mais un match en moins) qui affronte Empoli (10e) dimanche.

Les Bianconeri devancent de deux points l'Inter Milan (3e, 14 pts), champion en titre qu'ils défieront dimanche prochain à San Siro, et qui affronte dimanche l'AS Rome (9e, 10 pts) au Stade olympique.