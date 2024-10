L'AC Milan voit rouge mais reprend des couleurs

L'AC Milan s'est imposé face à l'Udinese. Photo: keystone-sda.ch

Samuel Chukwueze a inscrit le seul but de la rencontre à la 13e minute sur un raid de Noah Okafor, préféré sur l'aile gauche au titulaire habituel Rafael Leao, au rendement famélique (un but) et resté sur le banc toute la rencontre.

Le Milan, privé de Théo Hernandez qui purgeait le premier de ses deux matches de suspension pour son exclusion à l'issue de la défaite contre la Fiorentina (2-1) avant la trêve internationale, s'est retrouvé en infériorité numérique à la 29e minute pour la plus grande colère de San Siro.

Le milieu néerlandais Tijjani Reijnders a écopé d'un carton rouge pour avoir déséquilibré, selon l'arbitre, Sandi Lovric qui filait vers le but.

L'Udinese, sans son capitaine et buteur Florian Thauvin, touché à une côte, a cru par deux fois égaliser, juste avant la pause et dans le temps additionnel, mais ces buts ont été invalidés par la VAR.

Deux minutes après son entrée en jeu, Tammy Abraham a manqué de peu de doubler la marque (75e) et s'est blessé à une épaule sur l'action.

Grâce à ce succès, le quatrième lors de ses cinq dernières sorties en championnat, l'AC Milan a bondi provisoirement à la 3e place avec 14 points, comme son grand rival l'Inter (2e) qui affronte l'AS Rome dimanche (20h45), et à deux longueurs du leader, Naples, opposé dimanche (12h30) également à Empoli.

La Juventus Turin (4e, 13 pts) affronte dans la soirée de samedi (20h45) la Lazio et peut passer en tête en cas de succès.