Victoire en Bosnie
YB qualifié pour les 8es de finale de l'Europa Cup

Les Young Boys disputeront les 8es de finale de l'Europa Cup, la deuxième compétition européenne féminine. Les joueuses de la capitale ont remporté leur duel aller-retour.
Publié: il y a 15 minutes
Les Bernoises disputeront les 8es de finale.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

YB poursuit son aventure en Coupe d'Europe. Les joueuses d'Imke Wübbenhorst ont gagné 1-0 sur la pelouse des championnes de Bosnie, le SFK 2000 Sarajevo, jeudi soir, après l'avoir déjà emporté 2-0 lors du match aller à Berne.

Jana Kohler a marqué à la 89e, profitant d'une erreur de la gardienne adverse. Le tirage au sort des 8es de finale aura lieu vendredi (13h00) à Nyon au siège de l'UEFA. Les matches se dérouleront les 11/12 novembre (aller) et 19/20 novembre (retour).

