La Suisse M19 rate les demi-finales de l'Euro féminin

Les Suissesses font leurs adieux à l'Euro M19 en s'imposant 4-3 face à l'Islande. Cette victoire ne suffit pas, car l'Espagne bat l'Autriche dans le même temps.

Florian Raz

Elles avaient lancé leur Euro en créant la surprise avec un match nul spectaculaire (2-2) face à la grande favorite espagnole. Elles le terminent sur une victoire. Mais cela ne suffit pas: l'équipe de Suisse M19 est éliminée dès la phase de groupes de l'Euro féminin. C'est finalement la défaite 3-1 contre l'Autriche, lors de la deuxième journée, qui lui aura coûté sa place en demi-finales.

Avant cette dernière rencontre, le scénario était limpide: la Suisse devait battre l'Islande, toujours bloquée à zéro point, tout en espérant un succès de l'Autriche contre l'Espagne.

Une très bonne gardienne suisse

Les Suissesses ont rempli leur part du contrat. Si elles ont concédé leurs trois premiers buts du tournoi face aux Islandaises, ces dernières ont longtemps manqué de réalisme. La gardienne Yara Zwyssig s'est notamment illustrée avec deux arrêts décisifs en quelques secondes devant Hlynsdottir puis Stefansdottir.

Très tranchantes en transition, les joueuses helvétiques se sont montrées bien plus efficaces. Ramona Schallberger et Melissa Rondalli ont chacune trouvé la lucarne sur de magnifiques ballons piqués, tandis qu'Emanuela Pfister, en véritable renarde des surfaces, a transformé le penalty obtenu par l'intenable Emilie Mece après un nouveau sprint.

La Suisse s'impose finalement 4-3, mais ce succès reste sans conséquence. Dans le même temps, l'Espagne a battu l'Autriche 2-1 et décroché la première place du groupe. La Nati quitte donc la compétition, tandis que les demi-finales opposeront l'Allemagne à l'Autriche et l'Espagne à la Suède.