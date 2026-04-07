Sheffield Wednesday établit un record peu glorieux

Gian-Andri Baumgartner et Petar Djordjevic

Sheffield Wednesday s’offre un record dont il se serait bien passé. La lanterne rouge du Championship a enchaîné un 36e match consécutif sans victoire en concédant le nul 1-1 face à Leicester. Depuis la création du championnat professionnel anglais en 1888, un seul autre club avait connu une telle série noire.

Il s’agit de Derby County, qui avait traversé une disette similaire entre septembre 2007 et août 2008. Mais dès le week-end prochain, Sheffield Wednesday pourrait devenir l’unique détenteur de ce triste record: les Owls se déplacent samedi sur la pelouse du leader Coventry.

Dix-huit points de retrait avant la saison

La saison vire au cauchemar. Avant même le coup d’envoi, le club avait été sanctionné d’un retrait de 18 points en raison de ses difficultés financières. Quarante et un matches plus tard, il occupe toujours la dernière place avec… -5 points, à près de 50 longueurs de l’avant-dernier, Oxford.

La dernière victoire remonte au 20 septembre 2025 contre Portsmouth. Depuis, Sheffield Wednesday a enchaîné 26 défaites pour seulement neuf matches nuls.

Dans l’histoire du football de clubs, cette série rappelle celle du SC Tasmania 1900 Berlin, resté 31 matches sans victoire lors de la saison 1965/1966 en Bundesliga. Le record mondial toutes catégories appartient toutefois à une sélection nationale: Andorre, qui a enchaîné 86 rencontres sans succès entre novembre 2004 et novembre 2016.



