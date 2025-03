La Coupe du monde 2030 pourrait se jouer à 64 équipes

64 équipes lors de la Coupe du monde 2030? Et pourquoi pas? L'idée est considérée comme «intéressante» par le président de la FIFA Gianni Infantino. Photo: Getty Images

Blick Sport

La FIFA envisagerait une expansion majeure pour la Coupe du Monde 2030, rapporte le «New York Times» ce jeudi. Selon le journal américain, le président de l’organisation, Gianni Infantino, aurait qualifié d'«intéressante» une proposition visant à augmenter le nombre d’équipes participantes de 48 à 64, pour marquer le centenaire de la compétition.

Cette idée audacieuse a été avancée par Ignacio Alonso, membre uruguayen du Conseil de la FIFA, lors d’une réunion mercredi. Bien que de nombreux dirigeants du football aient exprimé leur scepticisme face à cette proposition, le quotidien indique que Gianni Infantino semble ouvert à ce que la demande soit examinée.

Un plan déjà complexe

Le plan actuel pour la Coupe du monde 2030 est déjà le plus complexe de l’histoire de la compétition, avec une organisation répartie sur trois continents. L’Espagne, le Portugal et le Maroc sont les hôtes principaux, tandis qu’un match de groupe se jouera également en Uruguay, en Argentine et au Paraguay, en hommage au premier Mondial organisé il y a un siècle. Cette expansion potentielle à 64 équipes serait envisagée comme une mesure exceptionnelle pour 2030.

Cela représenterait une augmentation significative par rapport au format à 48 équipes prévu pour la Coupe du Monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cette proposition soulève de nombreuses questions logistiques et sportives. L’organisation d’un tournoi d’une telle ampleur, réparti sur plusieurs continents, poserait bien entendu des défis considérables en termes d’infrastructure, de transport et de planification des matches. De plus, l’impact sur la qualité du jeu et l’équilibre compétitif du tournoi est pour le moment difficile à prédire.

Une expansion aussi importante pourrait potentiellement diluer le niveau de la compétition, tout en offrant des opportunités à un plus grand nombre de nations de participer à l’événement phare du football mondial. Il est important de noter, souligne le «New York Times», que cette idée n’en est qu’à ses débuts et qu’aucune décision n’a été prise. La FIFA est dans l'obligation de considérer les idées de chacun de ses membres et devra peser soigneusement les avantages et les inconvénients d’une telle expansion avant de prendre une décision.