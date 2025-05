David Beckham a fêté ses 50 ans la semaine dernière, la fête ayant duré plusieurs jours et s'étant terminée à Londres en apothéose. L'Anglais et ses prestigieux invités ont même tellement bien fêté que... la police a dû intervenir en toute fin de soirée!

David Beckham a 50 ans! L’ex-star du football a célébré son demi-siècle avec faste, les festivités ayant débuté dès le mois d’avril.

Le week-end dernier, le point d’orgue de cet anniversaire très attendu a eu lieu en Angleterre et en France. Proches et amis ont d’abord levé leur verre dans la propriété de Beckham, située dans les Cotswolds, dans le sud-ouest de l’Angleterre, avant de s’envoler pour la France, direction le domaine viticole préféré de l’ancien international anglais.

Le clou du spectacle s’est tenu samedi, lors d’une grande soirée organisée au restaurant étoilé Core by Clare Smyth, à Kensington. À la table des invités figuraient notamment Tom Cruise, Eva Longoria, Gordon Ramsay, ainsi que plusieurs anciens coéquipiers de David Beckham.

Avec un tel parterre de célébrités, la soirée s’est éternisée dans une ambiance festive… mais bruyante. Selon le Daily Mail, la musique battait encore son plein à 3h35 du matin, au grand désespoir des voisins. Ces derniers ont fini par appeler la police.

À leur arrivée, les agents ont simplement demandé à ce que le volume soit baissé, ce qui a été fait immédiatement. L’ambiance est restée bon enfant. David Beckham, visiblement ému, venait tout juste d’être honoré par une chanson collective. On ignore ce qu’il a souhaité en soufflant ses bougies, mais nul doute qu’il s’en souviendra.

Des images et des mots touchants de Victoria Beckham

Sur Instagram, c'est surtout son épouse, Victoria Beckham, qui a partagé de nombreuses impressions des festivités. «Créer des souvenirs spéciaux avec les amis et la famille. Nous t'aimons tous», a écrit la styliste entre autres à propos des photos sur lesquelles elle se montre avec son époux et leurs enfants Romeo (22 ans), Cruz (20 ans) et Harper (13 ans). Seul point négatif: l'aîné des rejetons Beckham, Brooklyn Beckham (26 ans), et son épouse Nicola Peltz (30 ans) étaient absents de l'anniversaire de l'ancienne star du football. La raison de cette absence: la relation tendue entre Brooklyn et Romeo.

Victoria a également posté une vidéo retraçant la vie de son mari et a écrit à ce sujet de manière émouvante: «Quand je regarde cette vidéo, je me dis 'Wow ... comme je suis heureuse!!!'. Tu es tout ce dont j'aurais pu rêver - et plus encore. Je t'aime plus que tout, toi et notre belle famille. Tu me complètes».

Et dans un autre clip, elle écrit: «Mon meilleur ami, mon âme sœur et mon partenaire de danse pour la vie».