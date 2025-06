Gennaro Gattuso est le nouveau sélectionneur de l'Italie

Gennaro Gattuso va amener sa rage de vaincre à l'équipe d'Italie Photo: KEYSTONE/AP/DANIEL COLE

L'ancien international italien Gennaro Gattuso (47 ans) est le nouveau sélectionneur de la Squadra azzurra, en remplacement de Luciano Spalletti. L'homme est réputé pour sa rage de vaincre et son tempérament volcanique. Il doit remettre les Italiens sur la bonne voie dans la course à la qualification pour le Mondial 2026. Gattuso, passé par le FC Sion où il avait débuté sa carrière d'entraîneur en 2013, a ensuite entraîné notamment Palerme, l'AC Milan, Naples, Valence et Marseille.

Membre de la Nazionale sacrée championne du monde en 2006, Gattuso, «est un symbole du football italien, son professionnalisme et son expérience seront essentiels pour les prochains défis à relever», a indiqué la Fédération italienne (FIGC) qui n'a pas précisé la durée de son contrat.

Gattuso (73 sélections, un but) sera présenté à la presse jeudi à Rome. Il aura pour mission de qualifier l'Italie, quadruple championne du monde et double championne d'Europe, pour sa première Coupe du monde depuis 2014. Mais la Nazionale a mal débuté les éliminatoires pour le Mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec une lourde défaite contre la Norvège à Oslo (3-0). Cette déroute a été fatale à Luciano Spalletti, en poste depuis août 2023, qui a dirigé une dernière fois la sélection italienne lundi dernier contre la Moldavie (2-0) avant de quitter ses fonctions.