Surprise! Thomas Tuchel a convoqué Ben White avec l'équipe d'Angleterre et ce pour la première fois depuis quatre ans. Mais l'Allemand se refuse toujours à sélectionner Trent Alexander-Arnold... et l'assume complètement.

Blick Sportdesk

Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a rappelé Ben White (28 ans) chez les «Three Lions», malgré un passé qui continue de faire débat. Le défenseur d’Arsenal remplace Jarell Quansah, blessé — un choix qui ne manque pas de susciter des interrogations.

Ben White n’avait plus porté le maillot anglais depuis la Coupe du monde 2022 au Qatar, qu’il avait quittée prématurément pour des raisons personnelles. Son départ avait fait grand bruit, notamment après la révélation d’une altercation avec l’adjoint de l’époque, Steve Holland.

Pour Thomas Tuchel, le moment est venu de tourner la page. «Tout le monde mérite une deuxième chance», a-t-il affirmé, assurant que le joueur s’était montré clair sur ses intentions. «Quand je lui ai demandé s’il était prêt à rejouer pour moi et pour l’Angleterre, il a répondu immédiatement, sans hésiter, qu’il voulait revenir et espérait vraiment être rappelé.»

Une discussion attendue avec le vestiaire

Lors de ce rassemblement, Ben White a affiché, selon son sélectionneur, des regrets sincères et une forte envie de se racheter. «Son attitude et sa manière de s’entraîner ont été excellentes, vraiment très bonnes. Il démontre toute sa qualité», a souligné Thomas Tuchel.

Reste que ce retour ne se fera pas sans mise au point. Le défenseur devra échanger avec les joueurs présents au Qatar en 2022. «Je pense qu’il est nécessaire qu’il parle avec ses coéquipiers», a insisté le technicien allemand. «Il a mon soutien, j’espère qu’il aura aussi celui des supporters, et que nous pourrons avancer ensemble.»

Le cas Trent Alexander-Arnold fait débat

La préférence accordée à Ben White au détriment de Trent Alexander-Arnold, aujourd’hui au Real Madrid, alimente les discussions. Mais Thomas Tuchel assume pleinement. «Il doit simplement l’accepter», a-t-il lâché.

Le choix s’explique par la forme récente de Ben White, notamment lors de la finale de la Coupe de la Ligue anglaise, où le sélectionneur a pu l’observer de près. «C’est un choix sportif. Peut-être difficile, peut-être même injuste dans une certaine mesure», reconnaît-il.

En parallèle, Thomas Tuchel s’appuie aussi sur Tino Livramento et Djed Spence, convaincants lors des derniers rassemblements. «Je sais ce que Trent peut nous apporter, mais nous avons choisi de maintenir la continuité avec ceux qui ont donné satisfaction en septembre, novembre et décembre», a-t-il expliqué.

L’Angleterre affrontera l’Uruguay vendredi à Wembley avant de défier le Japon mardi. Reste à savoir si Ben White saura saisir sa chance et faire taire les doutes sur le terrain.



