La rencontre entre la Serbie et la Suisse n'est pas un match comme les autres, le passé récent l'a prouvé. Et pour Remo Freuler aussi, le match de samedi est spécial, puisque sa femme est d'origine serbe.

A 32 ans, Remo Freuler est désormais le joueur le plus âgé de l'équipe nationale. Photo: TOTO MARTI 1/8

Christian Finkbeiner

Remo Freuler (32 ans) a un lien particulier avec la Serbie, puisque la famille de sa femme Kristina est originaire de ce pays des Balkans qui compte environ 6,7 millions d'habitants. Il parle quelques mots de serbe et a également passé quelques jours en Serbie avec sa famille cet été. «Nous avons baptisé ma fille à Belgrade avant l'Euro, c'était très beau».

De temps en temps, le football est aussi un sujet de conversation avec la famille. Et on lui parle régulièrement de son but lors de la Coupe du monde 2022, lorsqu'il a fait gagner a Suisse en marquant le 3-2 à Doha lors du dernier duel entre les deux équipes. «Bien sûr, beaucoup n'étaient pas contents. Mais ils ont dit que comme c'était moi, ça allait...».

Samedi aussi, Remo Freuler s'attend à un match chaud, surtout sportivement parlant. «Il s'agit de trois points importants, car les deux équipes veulent rester en contact avec les deux premières places du groupe». Pour lui, il s'agit toutefois d'un match normal. «On parle de football - et de rien d'autre».

Une phrase peut déclencher une tempête

Le fait qu'il pourrait y avoir beaucoup de provocations, comme en 2022 à Doha - notamment à l'encontre de Granit Xhaka - est considéré avec calme par Remo Freuler. «Il ne faut pas passer ce sujet sous silence, mais les provocations font partie du football». Il cite comme exemple récent le gardien de but remplaçant du Bayern Munich, Sven Ulreich, qui a insulté en plein match le directeur sportif de Leverkusen, Simon Rolfes. «Sur le terrain aussi, il y a toujours des provocations, mais on apprend à les gérer».

Remo Freuler fait attention à ne pas jeter de l'huile sur le feu avant le match. Pendant l'Euro, il a appris à ses dépens à quel point certaines déclarations pouvaient rapidement faire le tour de la planète, lorsqu'il s'était exprimé avant le huitième de finale contre l'Italie et que ses propos - pourtant anodins - avaient déclenché une tempête sur les réseaux sociaux italiens. «Ce genre de choses n'est agréable pour personne», dit Remo Freuler.

Le plus âgé de la Nati

Lors d'une interview avec la «Gazzetta dello Sport», il a encore été interrogé sur cet épisode, mais ne veut désormais plus s'exprimer à ce sujet. «Avec l'expérience, on devient déjà plus prudent et on réfléchit aux déclarations que l'on fait». C'est pourquoi de nombreux joueurs sont aujourd'hui un peu plus prudents devant les micros qu'il y a peut-être encore quelques années, selon lui.

En général, il préfère laisser parler les actes plutôt que les mots. A Bologne, Remo Freuler est un pilier de l'équipe aussi bien en Serie A qu'en Champions League et porte régulièrement le brassard de capitaine. En équipe nationale, il fait partie depuis longtemps du conseil d'équipe et, après les retraites de Xherdan Shaqiri, Fabian Schär et Yann Sommer, il est désormais le plus âgé. Contre la Serbie, Remo Freuler disputera son 75e match international. Avec un but en territoire serbe? Il se ferait alors sûrement allumer par sa famille, mais l'acceptera bien volontiers!