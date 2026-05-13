Le Slavia Prague a écopé d'une amende record d'un peu plus de 400'000 euros, a annoncé mardi la Fédération tchèque de football (LFA). Elle sanctionne les débordements survenus samedi lors du derby face au Sparta.

ATS Agence télégraphique suisse

Le derby entre le Slavia et le Sparta Prague samedi a basculé dans la violence en toute fin de match et n'a pu aller à son terme. A trois minutes de la fin, alors que le Slavia menait 3-2, un résultat synonyme de deuxième titre consécutif, des centaines de supporters du Slavia ont envahi la pelouse, lançant des fumigènes dans les tribunes du Sparta et agressant leurs joueurs.

Les arbitres ont alors interrompu la rencontre et les joueurs ont été évacués précipitamment du terrain. Une fois sortie, l'équipe du Sparta a refusé de revenir pour disputer les trois dernières minutes.

Amende maximale

«Le Slavia Prague, en tant que club hôte, a écopé d'une amende de 10 millions de couronnes (408'000 euros, ndlr), soit le montant maximal autorisé», a déclaré Jiri Matzner, président de la commission de discipline de la LFA. «Le match n'ayant pu être terminé pour des raisons de sécurité, la commission de discipline a décidé de déclarer forfait pour l'équipe locale (3-0)», a-t-il ajouté sur X.

Cette défaite réduit à cinq points l'avance du Slavia sur le Sparta, qui disputera également ses quatre prochains matches à huis-clos. Le directeur du Slavia, Jaroslav Tvrdik, a présenté ses excuses dimanche, annonçant que le club fermerait le kop des supporters jusqu'à l'identification et la sanction des coupables.