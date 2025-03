L'équipe nationale suisse se prépare aux qualifications pour la Coupe du monde 2026 en disputant deux matches amicaux. Murat Yakin prévoit de tester de nouveaux visages, dont les novices Lucas Blondel et Alvyn Sanches, ainsi qu'une autre surprise.

Tobias Wedermann

La Nati débute l'année de qualification pour la Coupe du monde 2025 avec deux matches amicaux contre l'Irlande du Nord et le Luxembourg, ainsi qu'un court camp d'entraînement au Portugal. Murat Yakin dévoilera sa sélection jeudi après-midi (à 14 heures) — mais il est déjà clair que le sélectionneur veut profiter de ces rencontres pour tester de nouveaux visages.

Ceux de l'Argentin d'origine et arrière droit de Boca Juniors, Lucas Blondel (28 ans), et de l'étoile montante du Lausanne-Sport, Alvyn Sanches (22 ans), sont déjà connus. Mais ce ne sont pas les seuls nouveaux venus: selon les informations de Blick, Yakin inscrira également jeudi, pour la première fois, le nom du latéral vaudois Isaac Schmidt (25 ans) sur la liste des cadres.

De Lausanne à Leeds en passant par Saint-Gall

Ayant grandi dans le même quartier qu'Alvyn Sanches et également formé au LS, Schmidt peut évoluer aussi bien à droite qu'à gauche de la défense. De 2021 à l'été dernier, il a porté les couleurs du FC Saint-Gall. Avec son style de jeu, il faisait partie des joueurs les plus spectaculaires de l'effectif. Après une qualification européenne réussie, il a quitté les Brodeurs pour Leeds United. Chez le club anglais, candidat à la promotion en Premier League et actuel deuxième du classement en Championship, il n'a pas encore été très souvent utilisé cette saison en raison de la forte concurrence à son poste.

Le Vaudois compte neuf apparitions en matches officiels pour environ 200 minutes de jeu à son actif. Alors que Blondel était pressenti depuis plusieurs semaines comme un nouveau venu en sélection et que Sanches n'était pas passé loin d'une convocation par le passé, Schmidt constitue une véritable surprise que Yakin s'apprête à sortir de son chapeau.

Il sera également intéressant de voir quels joueurs le coach de la Nati ne nommera pas. Avec Granit Xhaka, qui deviendra père pour la troisième fois pendant la pause internationale, et Manuel Akanji, blessé, les deux leaders de l'équipe seront absents. Il n'est pas exclu que d'autres cadres manquent également à l'appel.