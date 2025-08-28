La fin du mercato d’été 2025 approche. Plusieurs grands noms pourraient encore changer de club d’ici au 1er septembre, entre opportunités de dernière minute et négociations serrées. Tour d’horizon des dossiers chauds en Europe.

Les candidats les plus chauds pour un transfert de dernière minute

Nicolas Jackson (Chelsea)

À Chelsea, Nicolas Jackson est poussé vers la sortie après les arrivées de João Pedro et Liam Delap. L’attaquant n’entre plus dans les plans des Blues. De son côté, le Bayern Munich, en quête d’une doublure derrière Harry Kane, suit attentivement sa situation. Des discussions autour d’un prêt sont en cours, mais aucun accord n’a encore été trouvé.

Le Bayern Munich courtise Nicolas Jackson de Chelsea. Photo: IMAGO/Visionhaus

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, seul le départ du gardien Ederson permettrait d’ouvrir la voie à l’arrivée de Gianluigi Donnarumma à Manchester City. Mis à l’écart au PSG, le portier italien pourrait être vendu entre 30 et 35 millions d’euros, le club parisien ayant revu ses prétentions initiales (50 millions).

Gianluigi Donnarumma a été écarté du PSG. Il pourrait désormais rejoindre Manchester City. Photo: keystone-sda.ch

Manuel Akanji (Manchester City)

Les rumeurs autour de Manuel Akanji ne s’éteignent pas. Outre Galatasaray, le défenseur de la Nati intéresse désormais aussi le Bayer Leverkusen. Le club allemand, qui a déjà perdu Jonathan Tah, pourrait également voir partir Piero Hincapié, ce qui renforce l’intérêt pour l’ancien Bâlois.

Il part ou il ne part pas? Les rumeurs de transfert vont bon train autour du défenseur de la Nati Manuel Akanji. Photo: Getty Images

Alexander Isak (Newcastle United)

L’un des feuilletons de l’été reste le possible départ d’Alexander Isak à Liverpool. Newcastle a déjà repoussé deux offres des Reds, faute de remplaçant adéquat pour l’attaquant suédois. Mais selon Romano, les Magpies veulent encore recruter Jörgen Strand Larsen avant la fermeture du mercato, ce qui pourrait débloquer la situation. Isak, de son côté, a clairement exprimé son souhait de rejoindre Liverpool.

Alexander Isak veut rejoindre Liverpool. Photo: keystone-sda.ch

Rasmus Höjlund (Manchester United)

À Manchester United, la direction ne prévoit plus de recruter d’attaquant. Au contraire, Rasmus Højlund s’apprête à quitter le club pour rejoindre l'Italie. Comme Scott McTominay l'été dernier, l’avant-centre danois devrait rejoindre Naples. L’accord, sous forme de prêt avec option d’achat jusqu’en 2030, est quasiment finalisé. Fabrizio Romano assure que son fameux «Here we go» est imminent.

Rasmus Höjlund est à vendre à Manchester United. Photo: Getty Images

Piero Hincapié (Bayer Leverkusen)

Comme si les départs de Granit Xhaka, Florian Wirtz ou Jeremie Frimpong ne suffisaient pas, Leverkusen pourrait encore perdre un cadre. Piero Hincapié (23 ans) est ciblé par Arsenal, qui le verrait comme une solution à long terme en défense. Dans un premier temps, l’international équatorien pourrait toutefois être prêté une saison à Porto.

Avec Piero Hincapié, un autre cadre de Leverkusen pourrait quitter la Bundesliga. Photo: imago/Jan Huebner

Fermeture du mercato lundi!

Dans les cinq grands championnats européens, le mercato se fermera le 1er septembre.