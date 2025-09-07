DE
Un nouveau défi pour le Vaudois
Andi Zeqiri tout proche de signer au Widzew Lodz

Après l'Angleterre, l'Allemagne et la Belgique, Andi Zeqiri est tout proche de s'engager en première division polonaise.
L'attaquant vaudois de 26 ans s'apprête à découvrir un nouveau championnat.
Photo: TOTO MARTI
Blick Sport

Andi Zeqiri (26 ans) est sur le point de rejoindre le club polonais de première division Widzew Łódź. Selon l’expert en transferts Sacha Tavolieri, l’attaquant suisse devrait quitter Genk pour environ deux millions de francs.

La saison dernière en Belgique, l’international (16 sélections) a inscrit neuf buts et délivré trois passes décisives. Le Vaudois a-t-il été inspiré par les exploits de Filip Stojilkovic, auteur d'un début de saison de feu à Cracovie?


