Arrivé cet été à Cracovie, Filip Stojilkovic cartonne pour ses débuts en première division polonaise: 4 buts en 6 matches! De quoi faire réfléchir Murat Yakin pour cette fin d'année déjà? Le buteur ne s'interdit rien, mais ne se met aucune pression. Rencontre.

L'ancien buteur du FC Sion s'éclate en Pologne. Photo: KONRAD SWIERAD/ARENA AKCJI /NEWSPIX.PL

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Filip Stojilkovic donne rendez-vous à la terrasse d'un restaurant de Cracovie, à quelques pas de la célèbre usine d'Oskar Schindler. Le buteur zurichois y a ses habitudes, apprécie y manger un plat de pâtes après l'entraînement du matin et avant, plusieurs fois par semaine, de s'astreindre à des séances individuelles de condition physique.

A quelques pas de là coule la rivière emblématique de Cracovie, dont le nom ne doit pas être prononcé trop fort puisqu'il s'agit de la Wisla, le nom du club rival de la magnifique cité polonaise. «C'est une immense rivalité, je m'en rends déjà bien compte. J'espère qu'on va les jouer en Coupe», sourit Filip Stojilkovic, arrivé cet été en Pologne et déjà installé comme l'avant-centre numéro 1 du KS Cracovia, actuel troisième du championnat et bien parti (11 points en 6 matches). Le Wisla est lui leader de deuxième division et la ville attend désespérement son derby, l'un des plus enflammés d'Europe, depuis la relégation de l'étoile blanche. Le buteur suisse devrait avoir l'occasion d'en jouer plusieurs, lui qui a signé pour trois ans avec le Cracovia.

Luka Elsner, un excellent coach

«Franchement, c'était une super décision de venir ici. Je suis très heureux. La première chose, c'est que je joue, je peux montrer mes qualités. C'était le critère numéro 1 pour décider de venir ici», explique celui qui apprécie énormément son entraîneur, un certain Luka Elsner, bien connu des suiveurs du championnat de France puisque le technicien slovène a été à la tête d'Amiens, du Havre et plus récemment de Reims. «C'est un super coach, on se comprend très bien. Il parle serbe, on peut bien communiquer et je me sens bien dans son système. On a beaucoup parlé avant que je signe et je peux dire que j'ai fait le bon choix. Je suis heureux de pouvoir lui rendre sur le terrain la confiance qu'il a en moi», assure l'ancien joueur du FC Sion, dont les statistiques parlent pour lui. Quatre buts et deux passes décisives en six matches, voilà un bilan de départ plus que satisfaisant.

Kamil Glik et un ancien Lucernois dans l'effectif

«L'alchimie est bonne entre les joueurs et le coach et nous avons beaucoup d'éléments de qualité», assure le buteur suisse. L'effectif comporte plusieurs noms connus, dont celui de Kamil Glik, ancien défenseur très costaud du Torino et de l'AS Monaco, désormais âgé de 37 ans, mais aussi celui d'Otar Kakabadze (ex-FC Lucerne), d'Ajdin Hasic, un très bon joueur offensif bosnien, de Mateusz Klich, un milieu de terrain polonais de haut vol et de l'attaquant bulgare Martin Minchev.

Photo: /NEWSPIX.PL

«Sincèrement, je suis là depuis cet été, mais je peux déjà dire que la ligue polonaise est plus forte que la ligue suisse. Physiquement, c'est bien plus costaud, et on a l'ambition de jouer le haut de tableau jusqu'au bout. Cracovia est un club ambitieux, mais familial, un club qui a une histoire ici. Et je n'ai pas besoin de parler des fans polonais... Tout est top ici pour moi», assure celui qui a eu des touches avec des clubs suisses cet été, mais ne se voyait pas rentrer au pays.

Toujours en contact avec Joël Schmied

«Je les ai étudiées, j'étais ouvert à tout. Mais oui, ma priorité était de rester à l'étranger», explique-t-il, après son expérience malheureuse à Darmstadt. Après un prêt à l'OFK Belgrade, c'est donc à Cracovie qu'il a décidé de s'installer, tout en restant en contact avec plusieurs de ses anciens coéquipiers au FC Sion. «Je regarde leurs matches, notamment Joël Schmied qui a fait ses débuts en Bundesliga avec Cologne, j'étais très content pour lui. On s'est encore appelés avant votre arrivée», dévoile celui qui est venu en Pologne accompagné de sa mère.

Photo: Krzysztof Porebski / PressFocus/NEWSPIX.PL

Joël Schmied, justement, sera à coup sûr devant son téléphone jeudi à 10h30 lorsque Murat Yakin annoncera l'effectif de la Nati qui sera appelé à défier le Kosovo et la Slovénie au Parc Saint-Jacques. Filip Stojilkovic en fera-t-il de même? La question mérite réflexion, plusieurs attaquants suisses étant soit blessés (Zeki Amdouni), soit en manque de temps de jeu (Andi Zeqiri, Kwadwo Duah). La réponse ne se fait pas attendre. «Je n'attends rien, je ne revendique rien. Mais je suis prêt», explique-t-il.

La Nati a la priorité

Alors que la question de la binationalité revient fortement au centre du débat ces derniers jours avec Leon Avdullah et Eman Kospo, a-t-il déjà mené une réflexion sur sa propre situation, lui qui pourrait être appelé par la Serbie? «Il y a eu des bruits, mais rien qui parvienne jusqu'à moi. Je suis dans une position d'attente. J'ai joué avec la Suisse M19 et la Suisse M21, je me vois jouer avec l'équipe de Suisse A, je connais énormément de joueurs. Mais de nouveau, je ne me prends pas la tête avec ça. Ma priorité, ce que je peux maîtriser, c'est de me sentir bien avec mon nouveau club et de marquer le plus de buts possible.»

«Je suis plus fort mentalement»

Transféré du FC Sion à Darmstadt pour plus de deux millions de francs en 2023, le Zurichois assure n'avoir cessé de progresser, même s'il n'a pas toujours joué autant qu'il l'aurait voulu. «J'ai engrangé des expériences, même si elles ont parfois été mauvaises. Ça fait partie d'un processus. Je suis plus fort mentalement, plus fort physiquement, et je suis en forme, Dieu merci. Je suis un joueur plus complet que quand j'ai quitté la Suisse.» Il veut continuer à le prouver en Pologne, semaine après semaine.