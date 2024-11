Murat Yakin avait encore une surprise dans sa manche

Miro Muheim (à gauche) espère retrouver la Bundesliga avec le SV Hambourg (archives). Photo: CHRISTIAN CHARISIUS

ATS Agence télégraphique suisse

Miro Muheim est la surprise du chef. Le latéral du SV Hambourg pourrait devenir vendredi contre la Serbie ou lundi à Ténériffe contre l’Espagne le 20e néophyte aligné par Murat Yakin.

Tout indique, en effet, que le Zurichois de 26 ans bénéficiera d’un temps de jeu important lors de ce dernier rassemblement de l’année. Passeur décisif à sept reprises depuis le début de saison avec le SV Hambourg – «j'ai un bon pied gauche», sourit-il – il est en concurrence avec Ulisses Garcia pour occuper le flanc gauche d’une défense affaiblie par une multitude de forfaits.

Formé au FC Zurich – son «club de cœur» – avant de tenter pendant une année l’expérience en Premier League à Chelsea, Miro Muheim s’est révélé à St. Gall. Il y a côtoyé Giorgio Contini, l’assistant de Murat Yakin, qui lui a annoncé sa première convocation dans le cadre de l'équipe A. «J’ai accueilli cet appel avec une très grande fierté et un immense bonheur», glisse-t-il.

Des ambitions assumées

Miro Muheim n’est pas le premier joueur suisse à vivre l’expérience unique de porter les couleurs du SV Hambourg, l’un des clubs les plus emblématiques d’Allemagne. Stéphane Henchoz, Raphaël Wicky, Johan Djourou et Valon Behrami, dans un passé plus ou moins lointain, ou plus récemment Vasilije Janjicic et Léo Lacroix avaient pu mesurer l’immense engouement qui entoure le club victorieux de la Coupe des clubs champions en 1983. «St. Gall est un club historique aussi. Mais à Hambourg, j’ai découvert un autre monde, lâche-t-il. La couverture médiatique et la ferveur des fans sont vraiment impressionnantes»

Relégué en 2e Bundesliga en 2018, le SV Hambourg brûle de retrouver enfin l’élite. «La promotion est notre grand objectif. Je ne doute pas une seconde que nous allons l’atteindre même si nous traversons une mauvaise passe», affirme Miro Muheim. Cinquième du classement mais à seulement 2 points de la barre, le HSV n’a pris qu’un seul point lors de ses trois derniers matches avant de recevoir Schalke 04 le samedi 23 novembre pour une affiche qui devra attirer à nouveau 57'000 spectateurs au Volksparkstadion.

«Je veux découvrir la Bundesliga avec le SV Hambourg», répète le Zurichois dont le contrat court jusqu’à la fin de la saison. S’il parvient d’ici-là à s’affirmer comme un international indiscutable, il arrivera à la table des négociations en position de force.