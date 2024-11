1/7 Au vu de la liste actuelle des blessés, Murat Yakin et Giorigio Contini ne devraient pas avoir trop de raisons de rire. Photo: TOTO MARTI

Tobias Wedermann

Pas un jour sans que la série noire de blessures de la Nati ne s'interrompe! Les poids lourds Manuel Akanji, Dan Ndoye et Denis Zakaria ont définitivement déclaré forfait lundi pour les matches de Ligue des Nations contre la Serbie et l'Espagne. Le gardien du FC Lucerne Pascal Loretz n'est pas non plus de la partie. David von Ballmoos l'a remplacé à l'hôtel de luxe Dolder Grand de Zurich, et Ulisses Garcia a également été nommé en catastrophe. «Il y a vraiment beaucoup de défections de dernière minute», déclare le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami. Le technicien de 63 ans tire la sonnette d'alarme au sujet de la charge de travail, comme l'ont déjà fait des stars de haut niveau ces derniers mois. «On remarque que les joueurs sont fatigués - pas seulement physiquement, mais aussi mentalement». Selon lui, la récupération est beaucoup trop courte. «Il y a des joueurs qui n'ont jamais de repos».

C'est pourquoi, malgré la menace de relégation en Ligue des Nations, la fédération a également pris ses responsabilités. «S'il s'agissait vendredi de la qualification pour une Coupe du monde, nous aurions peut-être pris plus de risques», révèle Pierluigi Tami. En d'autres termes, certains joueurs qui manquent aujourd'hui auraient été présents. Avec cette déclaration, l'ASF souligne en creux que la Ligue des Nations n'est pas si importante que cela. Ou pour le dire avec les mots de Pierluigi Tami: «Nous voulons être dans le groupe A pour nous mesurer aux meilleures nations. Si nous sommes relégués, c'est que nous n'avons pas été assez bons».

Les deux objectifs du directeur de la Nati à l'adresse de Murat Yakin et des joueurs restent néanmoins valables: Se maintenir en Ligue des Nations et préparer les qualifications pour la Coupe du monde 2026 en construisant l'équipe de demain. Le premier point est encore possible, mais une victoire contre la Serbie au Letzigrund est une obligation. En ce qui concerne le deuxième point, Pierluigi Tami voit une grande opportunité pour plusieurs joueurs en raison des nombreux absents. «Les jeunes joueurs ont maintenant non seulement la possibilité de faire leurs preuves à l'entraînement, mais aussi d'obtenir des minutes de jeu - ils doivent maintenant prouver qu'ils peuvent être performants à ce niveau». Les joueurs de moins de 21 ans ont justement quelque chose à se faire pardonner après leur qualification ratée pour l'Euro. «Ces derniers temps, ils n'ont pas été aussi bons avec la Nati que dans leurs clubs».

Défenseurs centraux recherchés

Malgré les jeunes visages du camp de la Nati, la situation défensive est précaire. Murat Yakin testera mardi et mercredi à l'entraînement quelle composition pourrait fonctionner en défense et dans quelle formation tactique. Le novice de la Nati Albian Hajdari est le seul de l'effectif à jouer en défense centrale dans son club club et à être dans le rythme. Eray Cömert est titulaire en Espagne, mais au poste de milieu défensif. Ricardo Rodriguez n'a obtenu qu'une minute de jeu au cours des quatre derniers matches du Betis, et ce au poste de latéral gauche. Malgré cela, il est probable que Ricardo Rodriguez et Eray Cömert soient titulaires en raison de leur expérience. A cela s'ajoute le jeune de l'Eintracht Francfort, Aurèle Amenda, qui joue régulièrement en club, mais seulement pour de courtes apparitions. Peut-être que Murat Yakin sortira une surprise complète de son chapeau, avec un milieu de terrain de formation dans la ligne de défense.

Pierluigi Tami n'est pas le seul à se souvenir des premiers matches de Murat Yakin. A l'époque, plusieurs stars étaient absentes lors des qualifications pour la Coupe du monde, surtout au milieu de terrain. Et Murat Yakin avait surpris tout le monde en titularisant Fabian Frei. «J'aime le fait que l'on parle exclusivement de solutions au sein du staff technique et non pas des blessés», déclare Pierluigi Tami à ce sujet. La question de savoir si le numéro 1 suisse, Gregor Kobel, pourra jouer ou non sera résolue durant la semaine. Le Zurichois de 26 ans n'a pas pu disputer les trois derniers matches avec Dortmund. «Il est prévu qu'il joue, mais nous devons voir», explique Pierluigi Tami. Derrière Gregor Kobel, un Yvon Mvogo très motivé attend sa chance.

La première journée de la Nati au Dolder Grand se termine tout de même sur une note positive: Les 24 joueurs entrés en service ont tous passé le test médical.