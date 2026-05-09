Galatasaray fête son quatrième titre de champion de Turquie

Galatasaray a fêté samedi son quatrième titre consécutif de champion de Turquie grâce à une victoire 4-2 contre Antalyaspor. Le club stambouliote se qualifie ainsi directement pour la Ligue des champions.

ATS Agence télégraphique suisse

Galatasaray a décroché samedi son quatrième titre de champion de Turquie d'affilée après sa victoire 4-2 à domicile face à Antalyaspor. Il égale ainsi son précédent record.

Le club stambouliote, qui dispose de quatre points d'avance sur son ennemi juré Fenerbahçe à un match du terme de la saison, avait fait un grand pas vers le titre en assommant le «Fener» 3-0 deux journées plus tôt. Porté par son buteur vedette, le Nigérian Victor Osimhen, Galatasaray se qualifie directement pour la Ligue des champions.

Le club turc le plus titré (26) avait déjà remporté quatre championnats consécutifs à la fin des années 90. Privé de sacre depuis douze ans, la plus longue disette de son histoire, Fenerbahçe a limogé son entraîneur et son directeur sportif au lendemain du derby perdu face à Galatasaray fin avril.