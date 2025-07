Présent à la finale de la Coupe du monde des clubs à East Rutherford, Donald Trump a surpris en désignant selon lui le meilleur footballeur de l’histoire – et ce n’est ni Messi, ni Ronaldo.

Donald Trump a assisté à la finale du Mondial des clubs aux côtés du président de la FIFA, Gianni Infantino. Photo: Getty Images

Blick Sport

Samedi, les services de presse de la Maison-Blanche avaient annoncé que Donald Trump, accompagné de son épouse Melania Trump, assisterait à la finale de la Coupe du monde des clubs au MetLife Stadium, dans le New Jersey.

Le président des États-Unis a effectivement été aperçu dans les tribunes, avant de descendre sur la pelouse pour célébrer la victoire de Chelsea aux côtés de l’équipe sur le podium. Un événement qui a, par ailleurs, suscité la controverse.

Le meilleur joueur de l'histoire?

Après le match, Donald Trump a répondu aux questions des journalistes. Lorsqu’on lui a demandé qui, selon lui, est le meilleur joueur de football de tous les temps, sa réponse a été sans équivoque: «Il y a de nombreuses années, lorsque j’étais jeune, un joueur nommé Pelé est arrivé. Il jouait pour l’équipe du New York Cosmos. Je ne veux pas paraître vieux, mais c’était il y a très longtemps. Je suis allé le voir jouer. Il était fantastique. Je vais probablement sembler démodé, mais je choisis Pelé.»

Ainsi, pour Donald Trump, le G.O.A.T. (Greatest of All Time) du football reste le Brésilien Pelé, triple champion du monde avec la Seleção. Le transfert de Pelé du Santos FC au New York Cosmos en 1975 reste à ce jour un événement majeur de l’histoire du football aux États-Unis, où ce sport n’a jamais vraiment atteint la popularité des disciplines locales.

Donald Trump aime le sport

Donald Trump, qui entretient des relations amicales avec Gianni Infantino, président de la FIFA, a déjà annoncé son intention d’assister à plusieurs matchs de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le président est connu pour son intérêt marqué pour le sport. Depuis le début de l’année, il a assisté à de nombreux événements sportifs majeurs: le Super Bowl à La Nouvelle-Orléans, la course automobile Daytona 500 en Floride, plusieurs combats de l’UFC à Miami et Newark, ainsi que les championnats NCAA de lutte à Philadelphie.