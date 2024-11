Le club saoudien de Neymar pourrait résilier son contrat

Neymar va-t-il quitter l'Arabie saoudite? Photo: Getty Images

À l'été 2023, Neymar a quitté le Paris Saint-Germain, direction l'Arabie saoudite et ses pétrodollars. Le Brésilien alors âgé de 31 ans signait un contrat avec Al-Hilal, club basé à Riyad, la capitale. Sauf qu'un an et demi après ce transfert, il se pourrait que Neymar puisse déjà faire ses valises et quitter le leader du championnat d'Arabie saoudite, lui qui possède une entente jusqu'en juin 2025.

Selon le média brésilien «UOL», le contrat de l'ancien Barcelonais pourrait être résilié en janvier par Al-Hilal. La principale raison? Des blessures à répétition. Depuis son arrivée en Arabie saoudite, Neymar n'a en effet disputé que 7 matches avec son club. Problèmes musculaires et rupture des ligaments croisés l'ont écarté des terrains durant l'ensemble ou presque du dernier exercice. Et cette saison, après être enfin revenu au jeu, il est sorti après avoir ressenti une gêne à la cuisse droite lors du dernier match. Son absence est évaluée à trois semaines.

Si Al-Hilal veut se séparer de Neymar – au-delà de l'aspect financier – c'est car, dans le championnat saoudien, les joueurs étrangers de plus de 21 ans sont limités à 6. En rompant le contrat du Brésilien, le richissime club pourrait alors mettre la main sur un autre joueur – qui évoluerait peut-être un peu plus pour lui.

Toujours selon «UOL», en cas de départ d'Arabie saoudite, Neymar se verrait bien retourner sur ses terres d'origine. Le No 10 aimerait retourner à Santos, là où tout a commencé pour lui et où il s'est révélé aux yeux du monde entier.