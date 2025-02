Un mauvais calcul fait perdre des millions au FC Barcelone

Nico Gonzalez a été transféré ce lundi à Manchester City pour 60 millions d'euros. Le FC Barcelone a profité ainsi d'un droit de revente. Mais celui-ci est toutefois nettement moins élevé qu'attendu. On sort la calculatrice.

1/5 Nico Gonzalez a été transféré lundi à Manchester City pour 60 millions d'euros. Photo: keystone-sda.ch

Julian Sigrist

En été 2023, Nico Gonzalez a été transféré du FC Barcelone au FC Porto. Dans le cadre de ce transfert, les Catalans se sont assuré une option de rachat d’un montant de 30 millions d’euros. En outre, un droit de revente de 40% a été fixé dans le contrat. Cela signifie que si les Portugais vendent le milieu de terrain, Barcelone reçoit 40% du montant du transfert.

C’est précisément ce dont il est question aujourd’hui. Tard lundi soir, peu avant la clôture de la fenêtre des transferts en Angleterre, Manchester City a annoncé l’engagement de Nico Gonzalez. Les Skyblues ont fait usage d’une clause de libération d’un montant de 60 millions d’euros. Selon les frais de revente, 24 millions devraient donc être versés à Barcelone. Or, il s’avère que les Catalans vont toucher nettement moins.

Le FC Porto lève l’option du contrat

La raison en est que Porto a racheté au FC Barcelone une partie du droit de revente pour une somme de 3 millions d’euros. Les dirigeants portugais ont donc décidé d’acheter 20% du bénéfice de Barcelone, laissant ainsi le club espagnol avec 'seulement' les 20 autres pour cent restants des gains du transfert.

Cela signifie que la part de Barcelone s’élève désormais à 10,3 millions d’euros, avec un supplément de 3 millions d’euros versé par le FC Porto dans le cadre de l’accord de rachat. Vous suivez?

Si on reste évidemment dans des montants faramineux, le FC Barcelone aurait toutefois dû s’apercevoir bien plus tôt du manque à gagner. Si les Catalans avaient auparavant levé l’option de rachat (30 millions d’euros), ils auraient pu revendre Nico Gonzalez directement à Manchester pour 60 millions d’euros. Au lieu de cela, les Catalans doivent dorénavant se contenter d’un peu plus de 13 millions d’euros.