Lucien Favre pleure son ancien président

Lucien Favre a offert à Sven Hotz en mai 2006 le premier et dernier titre de son ère présidentielle à Zurich. Pour Blick, le Vaudois rend hommage au défunt patron: «Un gentleman de haut vol, comme on n'en voit plus que très rarement.»

Sven Schoch

Au lendemain de la mort de l'ancien président de Zurich, Sven Hotz, son ancien entraîneur Lucien Favre réagit avec émotion au téléphone avec Blick: «Son décès me touche beaucoup. Cela m'a frappé quand j'ai appris la triste nouvelle.»

Il garde un excellent souvenir de sa collaboration fructueuse avec l'ex-dirigeant, eux qui ont gagné le titre ensemble en 2006: «Je suis heureux d'avoir rencontré une telle personnalité dans ma vie.»

Sven Hotz et Lucien Favre était un duo improbable qui s'appréciait mutuellement. Dans une phase très difficile de la carrière du Vaudois, le dirigeant et son vice-président de l'époque René Strittmatter l'avaient désigné en décembre 2003 comme entraîneur du FC Zurich, malgré quelques résistances au sein de la direction du club et le scepticisme du public: «Je ne l'oublierai jamais, je lui en serai toujours reconnaissant. C'était un moment important pour moi.»

«Après le titre, il nous a tous surpris»

La confiance du dirigeant loyal et fiable a porté ses fruits. Après des dizaines de millions investis et perdus par l'entrepreneur Sven Hotz, Lucien Favre a ramené le FC Zurich au sommet national – le premier et dernier titre sous l'ère de ce président. «Cela n'a été possible que grâce au soutien de ce gentleman de haut vol», déclare le technicien avec du recul. Malgré ses imposantes contributions économiques, il ne s'est jamais mis en avant: «Sven Hotz était toujours humble et suivait discrètement les événements depuis la deuxième rangée.»

Lucien Favre explique au Blick qu'il n'a connu son ancien patron qu'une seule fois sous un tout autre angle: «Après le titre à Bâle, nous avons fait la fête sur le balcon de l'Helvetiaplatz. Sven Hotz nous a tous surpris avec une danse endiablée. C'était magnifique et inoubliable!»