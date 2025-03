Le FC Bâle est Shaqiri-dépendant!

1/6 En 23 matches de championnat et de Coupe, Xherdan Shaqiri a marqué 23 points. Photo: Pius Koller

Lucas Werder

D'un point de vue statistique, Xherdan Shaqiri réalise la meilleure saison de sa carrière. Avec ses 23 points, championnat et Coupe confondus, le capitaine du FCB dépasse toutes les marques qu'il a établies en Allemagne, en Angleterre ou aux États-Unis. Mais son retour à Bâle ne s'est pas seulement révélé être une aubaine pour lui. Pour son club aussi, c'est une bénédiction. Après une saison difficile, puis une autre complètement ratée, les Rhénans jouent à nouveau pour le titre.

Mais l'effet Shaqiri pèse aussi sur le FCB. Dans la course au titre, aucune autre équipe ne dépend autant des performances d'un seul joueur que les Bâlois. Si Shaqiri prépare un but ou marque lui-même, les Rotblau gagnent presque à chaque fois. Le leader actuel de Super League obtient en moyenne 2,42 points par match lorsque son meilleur buteur est impliqué dans un but.

Si Shaqiri maque, Bâle gagne

Mais si Shaqiri ne marque pas, le rendement bâlois est nettement plus faible. Sur huit matches de championnat lors desquels le joueur n'a pas marqué de but ni fait de passe décisive, le FCB s'est imposé qu'une seule fois. En octobre dernier, le FCB a gagné 2-1 contre Saint-Gall grâce à un but de dernière minute de Kevin Carlos (23 ans). Sans participation au but de Shaqiri, le FCB ne récolte en moyenne que 0,75 point par match.

Avant la phase décisive de la saison, l'ancien international aux 125 sélections a dû faire face pour la première fois à des problèmes de santé. Le week-end dernier, il s'est blessé à la cuisse contre Sion. Son entraîneur Fabio Celestini a finit par sortir son meneur après une heure de jeu. «C'était de toute façon convenu ainsi», a déclaré le coach après une semaine anglaise avec trois matches en huit jours.

Pas encore de match manqué

Mais quelle est la gravité des douleurs de Shaqiri? Jeudi matin, il a aussi quitté prématurément le terrain lors de l'entraînement avant d'y revenir un peu plus tard. Cette courte pause serait surtout liée à une gestion de l'effort.

Ce point est d'ailleurs l'une des principales raisons qui expliquent pourquoi Xherdan Shaqiri n'a pas encore manqué un seul match cette saison. Il n'avait plus réalisé une telle chose avant d'arriver à Bâle. Le staff du FCB, composé des entraîneurs Thomas Bernhard et Carlos Menéndez ainsi que du coach en nutrition José Blesa, a réussi à amener progressivement le buteur au top de sa forme cet automne. Et c'est précisément ce dont les Rhénans ont besoin s'ils veulent vraiment réussir à décrocher leur premier titre de champion depuis 2017.