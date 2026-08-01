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YB atomise le champion de Suisse Thoune chez lui
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Ses stars romandes en feu:YB atomise le champion de Suisse Thoune chez lui

Une gifle dans l'Oberland
Young Boys dynamite le FC Thoune chez lui: 6-0!

Les Young Boys ont envoyé un message très fort au reste de la Super League: les hommes de Gerardo Seoane sont allés s'imposer 6-0 sur le terrain du champion de Suisse, le FC Thoune. Samuel Essende en est déjà à quatre buts cette saison.
Publié: 01.08.2026 à 23:31 heures
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Dernière mise à jour: 01.08.2026 à 23:39 heures
Samuel Essende, Alvyn Sanches et Edimilson Fernandes: YB a le sourire!
Photo: Claudio de Capitani/freshfocus
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ATS Agence télégraphique suisse

Young Boys a marqué les esprits samedi lors de la 2e journée de Super League. A Thoune, les hommes de Gerardo Seoane ont infligé une sévère défaite 6-0 au tenant du titre.

Dominant son adversaire à tous les niveaux, YB a démarré sur les chapeaux de roue. Après 33 minutes, le club de la capitale menait déjà 3-0, grâce à des réussites de Joël Monteiro (10e), Lewin Blum (24e) et d'Edimilson Fernandes, qui s'est défait de deux défenseurs pour marquer.

En deuxième période, Samuel Essende a encore creusé l'écart sur penalty à la 55e, suite à une faute de Nicolas Bürgy dans la surface. Comme face à Sion le week-end dernier, l'attaquant n'a pas tremblé pour envoyer le cuir au fond des filets. Kastriot Imeri, qui était en prêt à Thoune la saison dernière, a porté le score à 5-0 (68e), avant que Samuel Essende ne s'offre sa quatrième réalisation de la saison à la 90e.

Maîtrisée de bout en bout, cette rencontre pourrait marquer un tournant pour YB, qui s'avance comme l'un des prétendants au titre. Pour la première fois sous l'ère Seoane, les Bernois ont enchaîné cinq matches sans défaite en championnat, et ont déjà inscrit dix buts par six joueurs différents en deux journées.

Brack Super League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Young Boys
Young Boys
2
8
6
2
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
2
1
4
3
FC Lugano
FC Lugano
1
1
3
3
FC St-Gall
FC St-Gall
1
1
3
5
FC Zurich
FC Zurich
2
0
3
6
FC Bâle
FC Bâle
2
0
3
7
FC Thoune
FC Thoune
2
-4
3
8
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
1
0
1
9
FC Vaduz
FC Vaduz
1
-1
0
10
FC Sion
FC Sion
1
-2
0
11
FC Lucerne
FC Lucerne
1
-2
0
11
Servette FC
Servette FC
2
-2
0
Tour final
Tour de relégation
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