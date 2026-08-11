Le Lausanne-Sport a officialisé ce mardi l'arrivée d'Enzo Molebe. L'attaquant de 18 ans est prêté une saison pour l'Olympique Lyonnais, sans option d'achat.

Blick Sport

Enzo Molebe est lausannois jusqu'au 30 juin prochain! Le prometteur attaquant de l'Olympique Lyonnais, âgé de 18 ans, compte cinq matches en Ligue 1 et 12 en Ligue 2 avec Montpellier où il était prêté au printemps dernier.

International espoirs en France, cet attaquant polyvalent est prêté sans option d'achat au LS, selon le même schéma que Gaoussou Diakité la saison dernière en provenance de Salzbourg.

«Capable d’évoluer aussi bien sur un côté qu’à la pointe de l’attaque, Enzo Molebe se distingue par sa vitesse et son sens du but. Droitier, il possède également une bonne aisance dans l’utilisation de son pied gauche, ce qui lui permet d’être performant dans plusieurs rôles offensifs», assure le Lausanne-Sport.