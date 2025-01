Kreshnik Hajrizi est de retour en Valais! Photo: IMAGO/Mikolaj Barbanell

Christian Constantin l'a dit à Blick: cet hiver, il veut recruter deux défenseurs centraux. Le premier est déjà trouvé: il s'agit de Kreshnik Hajrizi, lequel est prêté pour six mois par Widzew Lodz., avec option d’achat.

«Ancien junior du FC Chippis puis du FC Sion jusqu’en M15, Kreshnik Hajrizi évoluait depuis cette saison dans le championnat polonais, après avoir défendu les couleurs d’YB, Chiasso ou encore plus récemment Lugano. Au Tessin, il a disputé plus de 70 matchs en Super League», rappelle le FC Sion dans un communiqué.

Nous sommes heureux d’accueillir Kreshnik. C’est un renfort sur le plan défensif mais aussi un retour aux sources pour un joueur valaisan que nous suivons depuis longtemps. Il saura amener ses qualités et son état d'esprit sur le terrain», souligne Barthélémy Constantin, directeur sportif du club sédunois.

«Je suis fier de revenir en Valais et de défendre les couleurs du FC Sion. Le projet mis en place ici me plait et j’ai hâte de montrer mes qualités sur le terrain», a-t-il déjà déclaré.

Arrivé sur sol helvétique mercredi matin, il ne va pas perdre de temps, puisque sa première séance d’entraînement sous les ordres de Didier Tholot est programmée le même jour.