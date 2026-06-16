Bonne nouvelle. Boris Cespedes a vu sa suspension pour dopage être raccourcie à quinze mois. Le Genevois de 31 ans peut à nouveau s’entraîner et se dit disponible pour un nouveau challenge, en Suisse ou à l'étranger. «Mes pieds sont toujours affûtés», assure-t-il.

Valentin Schnorhk

C’était le 21 avril 2025. Yverdon coulait vers la Challenge League, et Boris Cespedes ne le savait pas encore, mais ce jour-là, à Bâle, brassard de capitaine serré au biceps, il disputait son 237e et dernier match en tant que footballeur. Jusqu’à aujourd’hui, près de quatorze mois plus tard. Dès le mois d’août, il sera autorisé à rejouer et pourra enfin reprendre le décompte. «Je suis vraiment content, excité», lâche-t-il au bout du fil.

Parce qu’entre-temps, le milieu qui fêtera ses 31 ans le 19 juin a été suspendu pour dopage.

En cause: un contrôle antidopage positif à l’acétazolamide, une substance interdite par le code mondial anti-dopage, qui la classe dans la catégorie des diurétiques et agents masquants.

Un recours qui a permis de réduire la suspension

L’affaire remonte au mois de mars 2025, lorsque retenu avec sa sélection de Bolivie, Cespedes, pris de nausées, se voit prescrire la substance - qui combat le mal de l’altitude - par un médecin de la fédération. Il sera testé positif quelques jours plus tard, avant d’être suspendu deux ans par la Commission de discipline de la FIFA en septembre dernier. Il avait fait recours auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) dans la foulée.

Le TAS a finalement statué lundi dernier, au début du mois de juin. Et il a réduit la suspension de 24 à 15 mois, considérant que le médicament lui avait été prescrit par le personnel médical de la fédération bolivienne. Le tribunal basé à Lausanne a aussi estimé qu’une faute «ordinaire» persistait, mais pas significative. Autrement dit, sa suspension prendra fin le 14 août.

Une «victoire» juridique

«C’est un soulagement, un poids qui s’est enlevé de mon coeur», réagit le Genevois, joint dans la foulée de la décision du TAS. Dès cette semaine, il peut à nouveau s’entraîner avec une équipe, sachant que les joueurs de retour de suspension peuvent retrouver l’entraînement deux mois avant la fin de celle-ci. «Je me réjouis de pouvoir être sur le terrain, dans un vestiaire, retrouver la vie de groupe, sourit-il. Tout ce qu’on m’a enlevé…»

Pour son avocat Me Pierre-Xavier Luciani, la décision du TAS est «une victoire pour nous, car la FIFA a eu une attitude détestable dans cette affaire. Elle devra participer aux frais d’avocat à hauteur de 3000 francs. La justice a reconnu la bonne foi de Boris Cespedes.» L’avocat fait aussi savoir que le joueur «examine la possibilité de se retourner contre la fédération bolivienne, afin d’être dédommagé au vu du tort moral causé et le fait de ne pas avoir pu jouer durant quinze mois.»

Conscient de ses torts, et notamment celui de ne pas avoir vérifié ce qu’il ingérait, Boris Cespedes peut se satisfaire de voir une certaine injustice reconnue. Celle qui l’a éloigné du football pendant plusieurs mois. Une vie de père au foyer - il est papa de deux filles - subie: «Durant ces quatorze mois, je suis passé par plusieurs émotions, retrace-t-il. Il y a notamment eu de l’incompréhension, puis des moments pas évidents. Et ces derniers temps, ce qui était dur mentalement, c’est d’être dans l’attente d’une décision du TAS.»

«Je veux que l'on sache que je suis disponible»

Le fait est qu’une nouvelle page de la carrière de l’ancien Servettien et Yverdonnois est sur le point de s’ouvrir. Il veut rattraper le temps perdu: «Je veux retrouver un club, je veux qu’on sache que je suis disponible», insiste-t-il. Non sans reconnaître qu’il peut représenter une forme de risque: pendant la période de suspension, Boris Cespedes n’a pas pu pratiquer de sport dans un cadre officiel. Ce qui pose naturellement des questions sur son état physique.

«Je suis resté actif avec un préparateur physique de manière régulière et intensive, j’ai beaucoup joué au padel, je suis allé courir, détaille-t-il. Ca ne remplace pas le terrain, bien sûr, et ça me demandera sûrement un petit moment pour retrouver ma forme. Mais je suis assez confiant, je connais mon corps. Et je sais que mes pieds sont toujours affûtés.» Ce qui a toujours constitué l’essentiel des qualités du milieu de terrain, qui va entamer sa reprise dès la semaine prochaine, avec les préparateurs physiques de Peak Performance.

Une façon de convaincre les clubs, qui pourraient forcément être intéressés par le profil. Mais le football va vite. Il faudra lever les doutes pour revenir dans l’arène. Dans l’élite? «Il y a un peu plus d’un an, j’étais un titulaire régulier en Super League», rappelle-t-il. Des pistes en Challenge League sont en tout cas susceptibles d’exister.

Et ce n’est pas la motivation qui devrait faire défaut. «J’ai pu voir ce que ça faisait de vivre sans football, alors je pense que maintenant, je vivrai chaque moment plus intensément qu’avant. Un an, c’est court, mais c’est aussi très long. J’espère donc pouvoir revivre de belles émotions grâce au foot.» Le CV est déposé.