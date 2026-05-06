Mauro Lustrinelli est-il visionnaire? Selon les informations de Blick, l'entraîneur de Thoune a fait inscrire une prime de champion de Super League dans son contrat... alors qu'il était encore en Challenge League!

Mauro Lustrinelli avait anticipé le titre de champion et est maintenant convoité à l'étranger

Mauro Lustrinelli avait anticipé le titre de champion et est maintenant convoité à l'étranger

Tobias Wedermann

Il a accompli ce que personne n’avait fait avant lui: il y a un an, Mauro Lustrinelli fêtait la promotion et le retour tant attendu en Super League. Presque jour pour jour, la fête est encore plus belle: le Tessinois a cette fois conduit le FC Thoune à un titre aussi inattendu que retentissant. «Nous avons un projet formidable devant nous», affirmait-il en décembre 2024, au moment de prolonger de trois ans un contrat alors proche de son terme.

Mais même lui n’imaginait sans doute pas à quel point ce projet deviendrait concret un an et demi plus tard — à moins qu’il n’ait tout anticipé. Car selon les informations de Blick, révélées lors des célébrations du titre, Mauro Lustrinelli ne se contente pas d’être un bâtisseur d’équipe et un fin tacticien : avec son agence de conseil, il s’impose aussi comme un redoutable négociateur.

Preuve en est: lors de sa prolongation en 2024, il avait fait inscrire dans son contrat une prime de champion… pour la Super League. Alors même que Thoune évoluait encore en Challenge League. Une clause presque visionnaire — et surtout unique, puisqu’aucune prime de titre n’avait été négociée avec les joueurs au début de la saison.

Des offres de Bundesliga déclinées

Cette réussite, Mauro Lustrinelli ne la doit pas au hasard. Toujours selon Blick, le technicien de 50 ans a repoussé plusieurs approches cet hiver. En décembre puis en février, des clubs de Bundesliga ont tenté de l’attirer. En vain: déterminé à aller au bout de l’aventure avec son club de cœur, il a choisi de poursuivre la route entamée avec son groupe.

Mais avec un titre en poche, les sollicitations ne devraient pas faiblir — bien au contraire. En Allemagne comme en Serie A, plusieurs clubs suivraient de près son évolution.

Sous contrat jusqu’en 2028

Après trois saisons en Challenge League et une année couronnée de succès en Super League, un départ vers un championnat du top 5 représenterait l’apogée logique de sa carrière d’entraîneur — et l’occasion de confronter ses idées aux plus grands.

Reste à savoir comment réagira le FC Thoune face à cet intérêt croissant. Une chose est sûre : Mauro Lustrinelli est lié au club de l’Oberland bernois jusqu’à l’été 2028… prime de champion incluse.



