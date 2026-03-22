Le FC Bâle gagne à Winterthour et monte sur le podium

ATS Agence télégraphique suisse
Souvent malmenés par la «lanterne rouge», les Rhénans ont frappé par Ibrahim Salah à la 15e et par Bénie Traoré à la 71e. Avec un but et un assist, Traoré fut bien l’homme du match. L’Ivoirien s’avance comme l’atout maître du FCB alors que Xherdan Shaqiri a commencé la rencontre sur le banc avant d’être introduit après la pause.
Avec cette nouvelle victoire, le FC Bâle se hisse provisoirement à la 3e place du classement avant le déplacement de Lugano à Berne. Quant à Winterthour, qui était invaincu lors de ses trois derniers matches, il accuse toujours 5 points de retard sur les Grasshoppers.
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
31
37
71
2
FC St-Gall
31
23
56
3
FC Bâle
31
8
52
4
FC Lugano
0:1
31
9
50
5
Young Boys
1:0
31
6
48
6
FC Sion
31
9
46
7
FC Lucerne
2:0
31
4
39
8
Servette FC
31
-3
36
9
FC Lausanne-Sport
0:2
31
-6
36
10
FC Zurich
31
-16
34
11
Grasshopper Club Zurich
31
-23
24
12
FC Winterthour
31
-48
19
Tour final
Tour de relégation