Peter Zeidler: «À Genève, il faut d’abord gagner»

Si le LS a gagné à Genève dans le derby lémanique, les hommes de Peter Zeidler n’ont pas brillé dans le contenu. Le coach du LS l’admet, tout en se satisfaisant du bilan comptable.

Victorieux dans le derby lémanique, Peter Zeidler est un homme heureux à l'heure de se présenter en conférence de presse. «À Genève, il faut d’abord gagner. On ne peut pas faire plus que trois points, donc on est contents», sourit-il, rappelant que son club n’a pas souvent remporté de derby au bout du Léman dans les dernières années (la dernière victoire lausannoise en terres genevoises date de mai 2021).

Pour autant, la performance générale de son équipe reste de faible facture, surtout avec un homme de plus depuis la 37e. «Même à dix, Servette a dominé», concède le coach allemand. Ses joueurs ont dû profiter d’une déviation malheureuse de Florian Ayé pour inscrire le seul but du match à la 64e.

Passé compliqué à 11 contre 10

Ce manque de sérénité, à 11 contre 10, Peter Zeidler l’analyse sous le prisme de la psychologie. Il revient sur le match du 23 novembre dernier, face à Saint-Gall. «C’est le même scénario», rappelle-t-il. À 11 contre 10 depuis la 39e, le LS avait concédé le 1-0 sur pénalty, à la 89e. «Ça devient vite un truc mental, dans le sens où on a quelque chose à perdre, analyse-t-il. C’était un peu dans les têtes aujourd'hui. Ça a joué un grand rôle psychologique.»

Face à Thoune, le 30 novembre dernier, le LS avait aussi peiné à 11 contre 10. Alors que les Lausannois menaient 2-0, ils avaient encaissé un but et s’en étaient sortis de justesse dans une fin de match tendue.

Lausanne septième de Super League

Une chose est claire: le LS n’était pas serein avant d’aborder la seconde mi-temps avec un homme de plus. «On en a parlé dans les vestiaires, mais nous sommes coaches, pas psychologues», admet Peter Zeidler.

Il concède aussi que son équipe «doit et sait mieux faire». «On n’a pas bien joué. On doit mieux presser, mieux jouer les contre-attaques», détaille-t-il. Sans jamais oublier le résultat. Avec ces trois points précieux, Lausanne remonte à la septième place et relègue son rival à quatre points. Surtout, le LS attend le retour de plusieurs joueurs importants pour les matches à venir.