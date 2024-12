Sous pression et sous le feu des critiques en ce début de saison, Mitchy Ntelo a répondu de la meilleure des manières samedi: en marquant le but égalisateur face à Grasshopper en sortant du banc. Le Belge va-t-il suivre la trajectoire de Kevin Carlos?

Deuxième but de la saison en Super League pour Mitchy Ntelo. Photo: Andy Mueller/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Pour l'instant, Mitchy Ntelo marque peu en Super League, mais ses deux réussites ont déjà rapporté trois points à Yverdon Sport! En inscrivant le 3-2 dans les arrêts de jeu à Lucerne, puis en égalisant au Letzigrund à la 82e face à Grasshopper samedi, l'attaquant belge s'est montré décisif à deux reprises et ces trois points rapportés pourraient rapporter gros à Yverdon Sport en fin de saison. Il n'empêche que son début de campagne est loin des espérances placées en lui et que son entraîneur Alessandro Mangiarratti a admis, la semaine dernière, qu'il en attendait plus de son attaquant belge.

Mitchy Ntelo a droit à un temps d'adaptation, bien sûr, mais ses difficultés sur le terrain et notamment devant le but commencent (ou commençaient?) à installer le doute dans les esprits du côté d'Yverdon. Même si le club nord-vaudois a été très prudent dans sa communication, insistant bien dès le premier jour sur le fait que le Belge n'était pas le successeur désigné de Kevin Carlos, le timing de son arrivée, couplé au fait qu'Yverdon a déboursé plusieurs centaines de milliers de francs pour le faire venir du Lokomotiv Plovdiv, laissaient espérer un premier tour plus productif. Il n'est cependant pas inutile de rappeler ici que Kevin Carlos a véritablement explosé après le mois de janvier sous le maillot d'Yverdon, après un premier tour plutôt anonyme.

«Il est capable d'être dangereux dans les seize mètres»

«Mitchy est en train de comprendre la ligue. Je suis content pour lui qu'il ait marqué ce but important. On travaille beaucoup avec lui. Si on arrive à mettre des ballons dans la boîte, on le trouvera. Il est capable d'être dangereux dans les seize mètres», a assuré Alessandro Mangiarratti au sortir du match nul face à GC. L'entrée de son attaquant à la 75e était donc une bonne idée, payante sur ce coup.

Mitchy Ntelo vient d'inscrire le 1-1 au Letzigrund. Photo: keystone-sda.ch

Qu'en pense le principal intéressé? «On pousse, on pousse... et j'ai cette occasion. La frappe de Mauro Rodrigues est contrée et j'arrive au bon endroit au bon moment pour la mettre au fond. Ce n'est pas facile dans les derniers moments, tu ne dois pas réfléchir. Il faut juste le faire à l'instinct... et l'instinct a payé aujourd'hui. On repart avec un point, tant mieux. On ne méritait pas de perdre aujourd'hui», s'est réjoui le héros du jour.

Les critiques font «partie du jeu»

Comment a-t-il vécu les critiques des derniers jours, avec quelques articles et commentaires télévisuels négatifs? «Ca fait partie du jeu. Quand on marque, on sera le joueur le plus important... et quand on ne marque pas, on sera le plus critiqué, forcément. Aujourd'hui, c'est passé, et c'est un point qui pourrait compter en fin de saison, tant mieux. Mais je ne prends pas ce but comme un déclic ou un tournant. Je vais continuer à travailler et à progresser», répond-il sans aucune agressivité ni sentiment de revanche apparent. •L'humilité précède la gloire», écrit-il sur son profil instagram, appliquant cette citation dans son attitude.

Avec ce point pris au Letzigrund, Yverdon est désormais assuré de passer la trêve dans une position comptablement apppréciable, n'étant ni barragiste, ni relégable. «On connaît l'objectif et on sait qu'on va devoir se battre jusqu'à la fin de la saison. La mentalité de l'équipe, c'est de se battre et de se donner à fond jusqu'à la fin. Aujourd'hui encore, on a prouvé qu'on avait du caractère et que cette équipe n'était pas morte», a-t-il encore assuré dans les couloirs du Letzigrund samedi.

Mauro Rodrigues, un carton rouge pour la bonne cause

Parmi les preuves de caractère, le carton rouge de Mauro Rodrigues à vingt secondes de la fin des arrêts de jeu vient démontrer que les joueurs d'Yverdon Sport savent se sacrifier pour la cause commune. Alors qu'un attaquant de GC partait seul en direction de Paul Bernardoni, le Haut-Valaisan l'a stoppé de manière ostentatoire et a écopé d'un carton rouge bien mérité et surtout salvateur. «J'aurais bien aimé savoir ce qu'il serait advenu si on avait pu aller au bout de cette action...», a pesté Thomas Oral, l'entraîneur des Sauterelles.

Alessandro Mangiarratti, lui, se désolait surtout que son équipe ait pu se retrouver dans une telle situation alors qu'elle tenait son point. «On ne doit jamais en arriver là. La faute de Mauro est intelligente, mais ce qui amène à cette action, c'était vraiment bête... On doit mieux gérer ces situation», grince l'entraîneur d'YS, lequel n'oublie cependant pas qu'Yverdon était allé chercher la victoire à Lucerne au bout des arrêts de jeu sur une contre-attaque fulgurante, conclue par un certain... Mitchy Ntelo. Parfois, les risques paient, parfois non. Le dernier match, samedi à Yverdon contre Sion, sera l'occasion pour le Belge de marquer, qui sait, son troisième but de la saison. Et de faire encore gagner de précieux points à son équipe.