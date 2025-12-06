Un bon début de match, puis plus rien, mis à part de la solidité et de la solidarité: voilà en gros le résumé de la victoire genevoise (1-0) sur le terrain de Grasshopper ce samedi. Jocelyn Gourvennec se contente volontiers de ces trois points.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Même en étant un esthète du football et en se rappelant le soyeux et merveilleux numéro 10 qu'il a été, Jocelyn Gourvennec préfère une vilaine victoire 1-0 qu'un glorieux 4-4 comme la semaine dernière face à YB. «Je n'ai pas vu un grand match, c'est vrai, mais c'était important de gagner», a admis sans détour le Breton samedi soir au Letzigrund, après le succès de son équipe, acquis sur la plus petite des marges grâce à un coup de tête parfait de Steve Rouiller, bien servi par l'artiste Timothé Cognat.

Non, de football-champagne il n'y a pas eu ce samedi entre GC et Servette, et il est presque triste que le plus beau mouvement collectif, cette ouverture du score fictive de Florian Ayé au terme d'une jolie action, ait été annulée pour hors-jeu. Mais qu'importe la note artistique, Servette se contente très volontiers de ces trois points qui lui permettent de laisser GC loin derrière et de passer devant Lucerne.

Cette fois, Servette n'a pas commis d'erreurs

«C'était un match tendu, serré, entre deux équipes en recherche de points et de confiance», a résumé Jocelyn Gourvennec, lequel aurait bien aimé quand même que son équipe joue un peu plus au ballon. «On a bien négocié le début de match en ouvrant le score et ensuite on a très bien défendu. Le point positif, c'est qu'on n'a pas fait les erreurs qui nous ont parfois coûté des matches. Mais c'est vrai qu'il nous a manqué de la qualité dans l’utilisation du ballon. On n’a pas su marquer le 2-0 et cela a donné un match tendu jusqu’au bout. On n'était pas à l’abri d’un but sur corner ou sur une longue touche», a réagi le technicien français, encore un peu traumatisé par les buts bêtes encaissés un peu partout en Suisse et notamment ici-même au Letzigrund face à Zurich lors des dernières semaines.

«On se rassure avec un match solide, ce qui nous manquait depuis un moment», a-t-il admis. Après deux défaites (Winterthour et Thoune) et deux nuls (Lucerne et YB), voilà le SFC de nouveau victorieux et aux portes du top 6. Mais on a tellement souvent écrit cette saison que Servette lançait enfin son championnat et laissait la zone rouge derrière lui que l'on restera prudent cette fois... Jocelyn Gourvennec aussi, d'ailleurs.

Et maintenant, enchaîner

«Il nous reste deux matches à l'extérieur, à Lugano et à Bâle et on finira l'année avec une rencontre de moins que tout le monde, sachant que Lausanne est protégé pour son match européen, ce que je trouve normal. On a montré ces dernières semaines qu'on avait de la qualité avec le ballon pour se créer des occasions. Ce soir on a lutté un peu plus, il faut qu'on rajoute à ce qu'on a très bien fait en défense de la qualité dans le jeu si l'on veut enchaîner», a commenté Jocelyn Gourvennec.

Pourra-t-il compter sur Jérémy Frick dimanche prochain à Lugano? Cela semblait improbable samedi en voyant le Genevois remonter avec peine les longs escaliers du Letzigrund en béquilles. «Il s'est fait mal en dégageant le ballon. Est-ce articulaire ou musculaire? Notre secteur médical fera des investigations en début de semaine pour déterminer la nature de la blessure», a répondu le Breton, lequel avait fait le bon choix en décidant de jouer en 4-4-2 pour la deuxième fois consécutive.

«L'idée était d'avoir deux attaquants pour peser plus sur la ligne défensive adverse à trois centraux», a-t-il expliqué. Mais bien sûr, ce système est énergivore pour les milieux de terrain, qui doivent courir d'autant plus. «Oui, ils doivent avoir une grosse activité», a approuvé Jocelyn Gourvennec, lequel a apporté du renfort à Lamine Fomba et Timothé Cognat à quinze minutes de la fin en faisant entrer David Douline pour Jérémy Guillemenot.

Le très bon arbitrage de Lionel Tschudi est à relever

Servette est alors repassé à trois au milieu, ce qui était nécessaire à ce moment du match. «C'était surtout pour contrer le jeu long de GC. Ce n'était pas du luxe et on a réussi à bien finir le match sans trop subir.» Et en ne souffrant pas de l'arbitrage, puisque l'impeccable Lionel Tschudi a bien tenu son match, comme d'habitude. Ce qui fait aussi une différence avec certains matches du Servette FC cette saison...