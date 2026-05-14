Karlo Letica et le Lausanne-Sport prennent des chemins séparés. Le portier croate décidera sans doute de son avenir après la Coupe du monde, mais il ne jouera plus pour le LS. Gaoussou Diakité, Theo Bair et Gabriel Sigua s'en vont eux aussi définitivement.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le FC Lausanne‑Sport annonce ce jeudi que le contrat de Karlo Letica ne sera pas prolongé.

Arrivé au club en 2023, le gardien croate aura donc porté les couleurs lausannoises durant trois saisons et est allé au bout de son contrat, après le psychodrame de la saison dernière. Pour rappel, il avait déclaré être blessé et indisponible pour jouer, ce que le directeur sportif Stéphane Henchoz avait démenti. Une fois les questions relatives à son contrat résolues, sa blessure avait disparu, par une coïncidence heureuse.

Un stade vide pour sa dernière

Au total, Karlo Letica a disputé 122 rencontres sous le maillot lausannois, signant 33 blanchissages, rappelle le LS dans un communiqué publié ce jeudi. Le club vaudois aurait aimé lui rendre hommage sur le terrain, mais le huis clos prononcé par les autorités pour le dernier match de la saison face à GC rend ce beau projet impossible. Sa dernière rencontre en bleu et blanc se disputera donc dans un stade vide, ce qui est évidemment très dommage pour celui qui est devenu une véritable figure du Lausanne-Sport au cours de ces trente-six derniers mois.

L'avenir du gardien de 29 ans est encore incertain. Alors qu'il sera très certainement sélectionné pour la Coupe du monde, il pourrait bien être tenté d'attendre pour profiter de cette exposition mondiale afin de négocier un futur contrat. Le FC Bâle surveille son profil, mais n'est pour l'heure pas passé à l'action. Gardien de très haut niveau sur sa ligne, le Croate dégage un certain charisme, mais ses lacunes au pied sont certainement rédhibitoires pour le très haut niveau.

Son successeur sera Melvin Mastil

Son successeur dans le but du Lausanne-Sport est déjà sous contrat: il s'agit de Melvin Mastil, actuellement en prêt au Stade Nyonnais et qui devrait lui aussi disputer la Coupe du monde, sous les couleurs de l'Algérie.

Dans le même communiqué publié ce jeudi, Lausanne‑Sport informe que trois joueurs en prêt ne seront pas conservés: Gaoussou Diakité (Salzbourg), Theo Bair (Auxerre) et Gabriel Sigua (Bâle). Le nom d'Enzo Kana-Biyik est également mentionné, mais il n'est pas exclu que le jeune attaquant prêté par Manchester United fasse l'objet d'un nouveau prêt. Ce ne sera pas le cas des trois premiers.