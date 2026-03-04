Cette star de l'OM a failli jouer au Lausanne-Sport

Igor Paixão brille en Ligue 1, dans le chaos semi-organisé marseillais. Dimanche, lors de l'Olympico (OM-OL), l'attaquant brésilien a inscrit un but et délivré une passe décisive pour délivrer les siens, alors même qu'il n'était pas titulaire au coup de sifflet initial.
Mais avant d'envouter le Vélodrome avec ses lourdes frappes et son gigantesque sourire, le natif de Macapá, au nord du Brésil, a bien failli porter les couleurs du Lausanne-Sport. Un peu dans le même style que Bradley Barcola et le FC Saint-Gall.
Dommage pour la Tuilière
Selon L'Équipe, l'OGC Nice était tout proche de recruter Igor Paixão, alors joueur du club brésilien de Coritiba, en 2022. «Pour ne pas freiner sa progression, on voulait l'envoyer en prêt à Lausanne, un club partenaire, pour qu'il progresse dans un championnat moins relevé», explique Henrique, recruteur niçois, dans les colonnes du quotidien sportif français.
Problème: le LS végétait à la dernière place du classement de Super League en 2021-22. Et cela a eu pour effet de faire douter Igor Paixão, qui n'a fait ses valises, ni pour les côtes azuréennes, ni pour les rives lémaniques. Le joueur brésilien a finalement signé au Feyenoord à l'été 2022, où il explosera (16 buts et 14 passes décisives en 34 matches d’Eredivise la saison passée). Avant de s’éclater à l’OM, donc. Tant mieux pour le Vélodrome. Tant pis pour la Tuilière.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
27
33
64
2
FC St-Gall
27
20
50
3
FC Lugano
27
11
46
4
FC Bâle
27
6
43
5
FC Sion
27
9
41
6
Young Boys
27
3
39
7
FC Lucerne
27
2
33
8
FC Zurich
27
-14
31
9
FC Lausanne-Sport
27
-4
30
10
Servette FC
28
-7
30
11
Grasshopper Club Zurich
27
-12
24
12
FC Winterthour
28
-47
15