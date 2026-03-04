Cette star de l'OM a failli jouer au Lausanne-Sport

En 2022, le Brésilien était tout proche de signer à l'OGC Nice, club partenaire du LS. Igor Paixão devait alors être prêté dans le canton de Vaud, mais la transaction n'a jamais vu le jour. Et aujourd'hui, il brille à l'OM.

Blick Sport

Igor Paixão brille en Ligue 1, dans le chaos semi-organisé marseillais. Dimanche, lors de l'Olympico (OM-OL), l'attaquant brésilien a inscrit un but et délivré une passe décisive pour délivrer les siens, alors même qu'il n'était pas titulaire au coup de sifflet initial.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Mais avant d'envouter le Vélodrome avec ses lourdes frappes et son gigantesque sourire, le natif de Macapá, au nord du Brésil, a bien failli porter les couleurs du Lausanne-Sport. Un peu dans le même style que Bradley Barcola et le FC Saint-Gall.

Dommage pour la Tuilière

Selon L'Équipe, l'OGC Nice était tout proche de recruter Igor Paixão, alors joueur du club brésilien de Coritiba, en 2022. «Pour ne pas freiner sa progression, on voulait l'envoyer en prêt à Lausanne, un club partenaire, pour qu'il progresse dans un championnat moins relevé», explique Henrique, recruteur niçois, dans les colonnes du quotidien sportif français.

Problème: le LS végétait à la dernière place du classement de Super League en 2021-22. Et cela a eu pour effet de faire douter Igor Paixão, qui n'a fait ses valises, ni pour les côtes azuréennes, ni pour les rives lémaniques. Le joueur brésilien a finalement signé au Feyenoord à l'été 2022, où il explosera (16 buts et 14 passes décisives en 34 matches d’Eredivise la saison passée). Avant de s’éclater à l’OM, donc. Tant mieux pour le Vélodrome. Tant pis pour la Tuilière.