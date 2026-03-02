Lausanne perd Jamie Roche pour plus d'un mois

Le Lausanne-Sport sera privé de Jamie Roche pour une durée allant de quatre à six semaines, informe le club vaudois ce lundi. Un vrai coup dur.

Blick Sport

Le FC Lausanne-Sport informe que son milieu de terrain Jamie Roche sera indisponible pour une durée estimée entre quatre et six semaines.

Le joueur de 24 ans s’est blessé la semaine dernière à l’entraînement, à la veille de la rencontre de Conference League face au SK Sigma Olomouc. Les examens médicaux ont révélé un traumatisme de la cheville avec atteinte de la syndesmose.

Récemment honoré pour son 100e match sous les couleurs du Lausanne-Sport, le milieu de terrain suédois occupe le poste de sentinelle, une fonction assumée en son absence par Olivier Custodio.

Battu par Bâle à domicile dimanche (2-1), Lausanne accuse désormais neuf points de retard sur la sixième place de Super League. La participation au Championship Group apparaît inaccessible à six journées de la fin de la première phase du championnat.