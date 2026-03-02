DE
Gros coup dur pour le Suédois
Lausanne perd Jamie Roche pour plus d'un mois

Le Lausanne-Sport sera privé de Jamie Roche pour une durée allant de quatre à six semaines, informe le club vaudois ce lundi. Un vrai coup dur.
Le milieu de terrain suédois ne pourra rejouer qu'en toute fin de saison.
Photo: keystone-sda.ch
Le FC Lausanne-Sport informe que son milieu de terrain Jamie Roche sera indisponible pour une durée estimée entre quatre et six semaines.

Le joueur de 24 ans s’est blessé la semaine dernière à l’entraînement, à la veille de la rencontre de Conference League face au SK Sigma Olomouc. Les examens médicaux ont révélé un traumatisme de la cheville avec atteinte de la syndesmose.

Récemment honoré pour son 100e match sous les couleurs du Lausanne-Sport, le milieu de terrain suédois occupe le poste de sentinelle, une fonction assumée en son absence par Olivier Custodio.

Battu par Bâle à domicile dimanche (2-1), Lausanne accuse désormais neuf points de retard sur la sixième place de Super League. La participation au Championship Group apparaît inaccessible à six journées de la fin de la première phase du championnat.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
27
33
64
2
FC St-Gall
FC St-Gall
27
20
50
3
FC Lugano
FC Lugano
27
11
46
4
FC Bâle
FC Bâle
27
6
43
5
FC Sion
FC Sion
27
9
41
6
Young Boys
Young Boys
27
3
39
7
FC Lucerne
FC Lucerne
27
2
33
8
FC Zurich
FC Zurich
27
-14
31
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
27
-4
30
10
Servette FC
Servette FC
27
-7
29
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
27
-12
24
12
FC Winterthour
FC Winterthour
27
-47
14
Tour final
Tour de relégation
