Thomas Freiburghaus

Servette s'est incliné face au Lausanne-Sport (0-1) ce mercredi, mais tout n'a pas été à jeter côté grenat. Découvrez les notes de notre journaliste présent au Stade de Genève.

Barème

6 Excellent

5 Bon

4 Acceptable

3 Insuffisant

2 Très mauvais

1 Catastrophique

Joël Mall 4

Le gardien servettien n’y peut pas grand chose sur le seul but du match, pris dans son élan sur la déviation. Il réalise un arrêt décisif dans le temps additionnel devant Gaoussou Diakité.

Bradley Mazikou 4

D’abord à droite, puis à gauche, le latéral genevois a réalisé un match moyen. Peu d’apport offensif, quelques fautes commises. Rien de grave pour autant. Sorti à la 80e.

Steve Rouiller 4

Match sans trop d'histoire du défenseur genevois, pas beaucoup plus inquiété à dix qu’à onze. Il a seulement été déstabilisé sur le contre de Gaoussou Diakité de la 90+1e. Précieux dans le jeu de tête, il a repoussé de nombreux ballons dans sa surface.

Anthony Baron 4

Comme son compère, il s’est montré solide dans la charnière, notamment à la relance. Un couteau suisse précieux.

Lilian Njoh 4

Grosse activité sur son couloir gauche, comme souvent. Ses centres n’ont pas amené de but, mais ont régulièrement été dangereux. A pu être encore plus offensif en deuxième mi-temps, après le remaniement tactique.

David Douline 4

David Douline est toujours important dans l’entre-jeu servettien. Il a récupéré plusieurs ballons et s'est montré fort de la tête.

Lamine Fomba 3

Des prises de balles approximatives, qui lui ont valu un carton jaune à la 41e, après une récupération lausannoise. Sorti à la mi-temps par son entraîneur qui ne voulait pas finir le match à neuf.

Timothé Cognat 5

Disponible, percutant (surtout en première mi-temps), juste dans ses passes. Timothé Cognat a fait du Timothé Cognat. Sans faire «la» différence. Sorti à la 88e.

Miroslav Stevanovic 4

Le Bosnien a été très actif en début de partie, avec de bons débordements et quelques centres qui auraient pu être décisifs. Moins en vue après le carton rouge, logiquement.

Mardochée Miguel 3

Expulsé à la 37e après un deuxième carton jaune à la suite d'une simulation dans la surface lausannoise. Difficile dès lors de mettre la moyenne au jeune ailier genevois. On mettra cette erreur sur le compte de la jeunesse, justement. Dommage, le jeune ailier ne s’était pas caché, trouvant quelques bons décalages et se faisant l'auteur de passements de jambes audacieux.

Samuel Mraz 3

Une vraie occasion sur laquelle il ne cadre pas de la tête (10e). Sinon, peu de ballons touchés, quelques choix peu judicieux. Sorti à la 61e.

Téo Allix 4

Entré à la pause au poste de latéral droit, il a fait le boulot, sans prendre de risque inutile. Il ne voulait pas être le deuxième jeune joueur servettien à faire une boulette.

Florian Ayé 3

Entré à la 61e, il a malencontreusement dévié le coup-franc du 1-0 de Sékou Fofana dans son propre but. Offensivement, il a fait quelques remises et combinaisons bien senties, mais n’a pas eu l’occasion de se montrer décisif devant le but.