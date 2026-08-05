Le Lausanne-Sport choisit de se séparer de Tim Hottiger, pur produit de sa formation. Le jeune gardien de 21 ans rejoint le FC Lucerne, concurrent en Super League.

Blick Sport

«Merci Tim Hottiger!» Le LS a annoncé mercredi «avoir trouvé un accord avec le FC Lucerne pour le transfert définitif du gardien Tim Hottiger». Ce pur produit de la formation lausannoise quitte le club vaudois sans jamais avoir gardé les cages de la première équipe du LS (dix convocations). Il a par contre disputé huit matches de Promotion League, avant d'être prêté à Neuchâtel Xamax, où il a joué trois parties en Challenge League la saison passée.

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Il portera cette saison les couleurs du FC Lucerne, club de Super League. «Le FC Lausanne‑Sport remercie chaleureusement Tim Hottiger pour son engagement sous les couleurs du LS et lui souhaite plein succès pour la suite de sa carrière du côté du FC Lucerne», écrit encore le club lausannois. À Lucerne, il a signé un contrat jusqu'à fin décembre 2026 seulement.

«Tim Hottiger viendra renforcer notre groupe de gardiens jusqu'à la fin de l'année», déclare le directeur sportif Remo Meyer sur le site internet du club lucernois. Son arrivée permettra de combler le vide laissé par la blessure d'un autre jeune gardien.