Un jeune du PSG signe au Lausanne-Sport

Le Lausanne-Sport a mis sous contrat Thomas Cordier. Le latéral gauche, junior du Paris Saint-Germain a signé avec le club vaudois jusqu'en 2029.

Blick Sport

Junior du Paris Saint-Germain – avec qui il a fait toutes ses classes depuis l'âge de 8 ans –, Thomas Cordier va changer d'air. Le jeune Français de 20 ans a en effet signé un contrat avec le Lausanne-Sport jusqu'en juin 2029.

En fin de contrat dans la capitale française, le latéral gauche a décidé de rejoindre la Tuilière «pour franchir une nouvelle étape de sa carrière et découvrir le football professionnel», explique le LS dans son communiqué.

Avec le club parisien, Thomas Cordier a remporté deux Championnats de France U19 et a déjà découvert la capitale olympique, lors de la demi-finale de l'UEFA Youth League face au Real Madrid.

Le Français a également été convoqué lors de deux matches de Ligue 1 au mois de mai, face à Lorient et Lens. Il est toutefois resté sur le banc et n'a donc jamais fait ses débuts avec la première équipe du PSG.

«Latéral gauche moderne, capable d’évoluer dans plusieurs rôles, Thomas Cordier se distingue par sa vitesse, sa lecture du jeu et la qualité de sa première relance», décrit le communiqué du Lausanne-Sport.