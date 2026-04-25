Anthony Racioppi a cinq matches pour convaincre Murat Yakin

Bastien Feller Journaliste Blick

Anthony Racioppi n'a pas encore réservé ses vacances. Et pour cause, le portier du FC Sion doit rester pleinement concentré sur la fin de saison avec son club, qui espère retrouver l'Europe. Mais aussi et surtout car le Genevois s'est positionné ces derniers mois comme un candidat crédible à une place dans la sélection suisse pour le Mondial aux USA.

«Comme tout footballeur, on veut jouer en équipe nationale. C’est donc dans un coin de ma tête», commente le portier, lequel a connu deux rassemblements avec la Nati. C'était à l'automne 2023, lors des qualifications pour l'Euro 2024, à chaque fois pour remplacer Gregor Kobel, qui devait renoncer à la dernière minute. Se sent-il à Sion plus proche de réellement intégrer l'équipe de Murat Yakin que lors de son passage à YB? «Je dirais que oui. Maintenant, je suis titulaire indiscutable et j’enchaîne les performances», répond-il franchement.

Des chiffres qui plaident pour lui

Cette saison en Super League, Anthony Racioppi se classe en tête du classement des clean sheets (douze). À bonne distance de Marwin Hitz, second de cette hiérarchie spécifique avec neuf blanchissages. S'est-il fixé un objectif à ce niveau-là? «Non, aucun. Franchement, ce n’est pas quelque chose que je fais d’habitude. Je sortais d’une saison compliquée. Mon objectif principal était de reprendre mes repères et de retrouver de la confiance. Je ne m’étais donc pas fixé de chiffre particulier. Après, bien sûr, c’est toujours plaisant de garder sa cage inviolée», sourit le Genevois.

Le numéro un valaisan est également le troisième gardien à avoir réalisé le plus d'arrêts (105, 75% de réussite, 7,1 buts évités cette saison). Le tout au sein de la meilleure défense du championnat. Surtout, il continue de gommer les erreurs grossières qu'il réalisait régulièrement par le passé. «Il dégage de plus en plus de sérénité et il en amène beaucoup à l’équipe», salue son entraîneur Didier Tholot. «Il est bon sur sa ligne. Il couvre bien la profondeur adverse et nous aide à jouer plus haut. C’est un de nos premiers relayeurs, on peut repartir de derrière avec lui. Il est l'un des meilleurs gardiens que j’ai eu la chance d’entraîner», ajoute le Bordelais, charmé.

«Si je veux être égoïste...»

Anthony Racioppi ne cache pas le fait qu'il n'est actuellement pas en contact avec le staff de Murat Yakin. Ce qui fait un heureux: Didier Tholot. «Si je veux être égoïste, je ne le voudrais peut-être pas», rigole-t-il, en référence au fait que son portier serait amené à manquer la préparation estivale du club sédunois et potentiellement le début de saison en cas de sélection pour le Mondial nord-américain.

Passée la plaisanterie, le Bordelais confie tout de même espérer que son portier sera de la partie. Même si ses chances semblent faibles, malgré le fait que son principal concurrent, Marvin Keller, traverse une saison très compliquée avec Young Boys. «Je pense que sur la qualité, il le mérite. Après, on voit qu’il y a très peu de sélectionneurs qui changent leurs trois gardiens juste avant la Coupe du monde. Et ça peut le desservir», regrette Didier Tholot.

Il reste cinq matches à Anthony Racioppi pour bousculer la hiérarchie et convaincre Murat Yakin.