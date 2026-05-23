Au Lausanne-Sport, un Slovène en cache-t-il un autre?

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Pierre-Albert Chapuisat pourrait être présent à la Tuilière le samedi 6 juin prochain. Plusieurs supporters du LS seront peut-être déçus: si le mythique Gabet sera présent, ce ne sera (a priori) pas pour signer son contrat d’entraîneur, lui qui officie aujourd’hui au FC Azzurri 90 LS II, mais pour participer au 45e anniversaire de l’inoubliable victoire en Coupe de Suisse de 1981. Le 8 juin de cette année de gloire, le LS, emmené par Robert Kok et Erich Burgener, avait en effet renversé le FC Zurich (4-3 en prolongations) et le LS a décidé d’honorer ce jour historique en organisant une soirée de retrouvailles, avec repas, «pour faire revivre l’émotion.»

Le nouvel entraîneur de la première équipe sera-t-il présenté ce jour-là? Interrogé à ce sujet par Blick, le directeur sportif Stéphane Henchoz a assuré que le club prendrait le temps de faire le bon choix et ne se précipiterait pas. L’important est que le nouveau coach soit à la Tuilière le 15 juin, pour la reprise des entraînements. Mais le directeur sportif a également admis que le plus tôt serait le mieux, afin qu’il puisse donner son avis sur le recrutement. Pour la préparation, tout est bouclé, avec la reprise du LS Vaud Tour et ses quatre affiches, toutes disputées en terres vaudoises. Le 20 juin, le LS se déplacera au Censuy y affronter le FC Renens. Le 27 à Cossonay pour y défier La Sarraz-Eclépens. Enfin, Lausanne recevra Xamax à la Tuilière le 11 juillet, et Yverdon le 18.

Des expériences positives au Havre et à Bruxelles

Avec quel entraîneur? Selon les informations de Blick, un dossier est apparu sur le bureau de Stéphane Henchoz et le nom qui figure sur la première page remplit beaucoup de critères. Luka Elsner, entraîneur slovène de 43 ans, est réputé pour faire pratiquer un football dynamique à ses équipes et est parfaitement francophone, lui qui a grandi à Nice et a entraîné notamment Le Havre, Reims, l’Union Saint-Gilloise et le Standard de Liège. Il n’a pas eu du succès partout, mais ses expériences à la tête de l’USG et du HAC ont été extrêmement positives et lui ont permis de démontrer que ses méthodes pouvaient avoir du succès.

Le LS garde le silence

Son dernier mandat l’a mené en Pologne, où il a coach l’attaquant suisse Filip Stojilkovic au KS Cracovia. Après un excellent premier tour, les résultats se sont détériorés, notamment en raison de changements internes et de la vente de plusieurs joueurs à la trêve, dont l’ancien avant-centre du FC Sion (parti à Pisa en Serie A). Luka Elsner sera-t-il l’élu? Le Lausanne-Sport préfère garder le silence et ne pas commenter de rumeurs, ce qui est la seule bonne manière de faire. Le fait qu’aucun nom ne filtre, en tout cas médiatiquement, est d’ailleurs une bonne nouvelle pour le club vaudois.

Alors, un Slovène peut-il en cacher un autre? Le bon travail de Dalibor Stevanovic au SLO, sa rigueur et sa capacité à pratiquer un pressing très haut, ne sont évidemment pas passées inaperçues un kilomètre plus haut dans la ville. Le Slovène de 41 ans est un «candidat naturel», que Lucerne a également surveillé de près très récemment. Le nom de l’entraîneur du LS le 15 juin se trouve-t-il parmi ces deux noms? Impossible de le savoir, et il s’agit pour l’heure uniquement de rumeurs, mais les deux profils sont très crédibles.