Le FC Sion perd Pajtim Kasami. L'international suisse a mis fin à son contrat après un bref retour de six mois.

Six mois après son retour

Pour le moment, la destination de l'international suisse est encore inconnue. Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Blick Sport

Pajtim Kasami était revenu au FC Sion en février dernier. Moins de six mois plus tard, l'aventure est déjà terminée. Le milieu de terrain a résilié son contrat avec le club valaisan. On ignore encore où l'international suisse, sélectionné à douze reprises, poursuivra sa carrière.

Jamais titularisé

Depuis son retour, Pajtim Kasami a disputé neuf matchs avec le FC Sion, sans jamais être titularisé. En comptant son premier passage en Valais, entre 2017 et 2020, il totalise 113 apparitions sous le maillot sédunois. Âgé de 33 ans, il a auparavant porté les couleurs de la Sampdoria, de l'Olympiakos, du FC Bâle, de Nottingham Forest, de Fulham, de Lucerne et du FC Zurich.